2017年12月，25歲的小莉那時投身殯葬業半年多，她負責事故現場撿屍塊的工作，因為尊重往生者，他們不能用夾子或工具，必需一塊塊用手撿拾，小莉說一開始當然會怕、會不舒服，但她告訴自己這是做功德，所以後來也就習慣了，她說也是因為接觸這個工作，自己的磁場好像也出現變化。

某天她處理完1件死亡車禍，忙了一整天，下班時已經是凌晨快2點，她開車載另1個同事返家，行經新竹縣竹東明星路某路段時等紅燈，路旁有1間加油站，小莉印象中這家店並沒有24小時營業，但她的餘光瞥見那裡站著1個人。

相隔約10公尺的距離，小莉忍不住看了過去，發現那個人年約30多歲，長相斯文、身形高瘦，還穿著很正式、舊款的西裝，他不斷左右張望，看到小莉在看他，突然之間顯得很高興，便開始盯著小莉看，那個景象讓她瞬間發毛。

那時小莉已入行半年，業內許多傳說、禁忌陸續都聽人講過，她說看到對方的反應時，「我就知道不妙了！」，因為被「祂」看到了，小莉那時心中暗想，接下來一定有事要發生，只是不知祂想做什麼。

因為工作實在太累，小莉回家簡單梳洗後便沉沉入睡，她立刻做了1個夢，加油站旁的男人真的來找她了！男人表情凝重，對小莉說：「我等好久了，一直都沒遇到看得到我的人，今天終於等到你了，請你一定要幫忙。」說完招招手，要小莉跟她一起過去。

小莉跟著男人的腳步，他們來到一片矮樹叢中，裡面有個穿和服的女人，躺在地上滿頭大汗，看到小莉吃力地點頭微笑了一下，男人說，自己的妻子快生了，請小莉一定要幫忙。

小莉回答自己沒有接生經驗，男人滿面愁容不斷拜託，強調他們找太久了，請她務必幫忙，小莉說，因為自己做殮屍幾個月，膽子不算小，加上「眼前」狀況緊急，剛好自己讀的也是幼保科，大致的流程還記得一些，所以她就答應了，開始蹲在女人的旁邊幫忙接生。

女人的生產過程非常痛苦，不停地尖叫、掙扎，而且講的還是日文，小莉說這個夢非常真實，她明確地感受到女人的不適和男人的焦急，大家手忙腳亂，感覺至少過了1個多小時，最後總算順利地生下來了。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。