Omicron病毒來勢洶洶，到目前為止，全球有二十個國家出現Omicron病毒的蹤影，包括日本和歐洲國家相繼採取鎖國行動，這個被Moderna認證現有疫苗很難對抗現有Omicron病毒，也造成資本市場巨大衝擊，股市、金融市場的通膨壓力都受到影響。

二十九日美國道瓊指數大跌九○五．○四，後來大家又發現Omicron病毒致死率低，美股又大舉反彈，但是十一月的最後一個收盤日，聯準會主席鮑威爾又示警稱：Omicron帶來三個危害，一是物價恐持續上揚，二、傷害就業成長，三、供應鏈危機愈演愈烈。鮑威爾在Fed理事會上說，把暫時性通膨的字眼剔除，聯準會可能提前數月縮表升息，這個聲明立刻嚇得華爾街股市腿軟，道瓊又大跌六五二．二二，美國股市六大指數都下跌。

Nvidia、AMD表現搶眼

進入二○二一年的尾聲，十一月走入歷史，先來盤點一下十一月全球股市的表現，最顯著的是全球股市出現分歧的走勢，先看美股，十一月道瓊下跌一一三五．八四，跌幅三．七三％，標普五○○跌○．六三％，但Nasdaq小漲○．二五％，費城半導體指數大漲十一．○七％，這是受惠於Nvidia及AMD的強力表現創造的漲勢，但ＮＢＩ生技指數卻大跌三．九五％，美股出現的反差很大。

再看中國股市也有同樣的景象，在中國交易的Ａ股仍偏安，深圳Ａ股上漲四．九七％，上海Ａ股上漲○．四七％，但滬深三○○指數下跌一．五六％，最慘烈的是香港，恆生指數下跌七．四六％，國企指數跌六．六二％，恆生指數最低跌到二三一七五．三七，已寫下今年最低的紀錄。受制於一連串監管政策，阿里巴巴十一月大跌三五．七港元，跌幅二一．九％，從最高點跌下來，跌了六一三％，可說是十分慘烈；最大市值的騰訊也下跌四．四九％，成為拖累港股的兩大權值股。

大家關心的亞太市場，台股與越南算是多頭，台股加權指數十一月上漲四四○．三五，漲幅二．五九％，櫃買指數上漲十一．八六，漲幅達五．三三％，而越南胡志明股市上漲四．○三％，河內指數大漲十二．四六％，都是亞太表現搶眼的市場。而南韓股市十一月重挫四．四三％，今年漲幅歸零，而且成為下跌的熊市，日本日經指數最後被疫情打敗，十一月下跌三．七一％。

整體來看，十一月是一個分歧的走勢，同一個市場，不同的族群與產業出現了不同的表態，而個股也同樣有不同的變化，像是Apple再度拿回市值之首的寶座，在這一波美股回檔中，Apple三十日收在一六五．三美元，市值挺進到二．七一九兆美元，Tesla是先跌後漲，市值也邁進到一．一四九兆，最值得一提的是美國費半指數十分強勢，這當中Nvidia、AMD扮演了重要角色。

受益於元宇宙概念，Nvidia股價一度寫下三四六．四七美元天價，市值推升到八六六一．七五億美元，Nvidia從一家小小ＩＣ設計公司，飛奔而上，如今看起來有挑戰兆美元市值的雄心壯志，而AMD從蘇姿丰到任的一．六一美元大漲到一六四．四六美元，市值最高推進到一九九四．八三億美元，當年市值不到Intel一％，如今Intel市值剩一九九六．○四億美元，AMD看起來有機會超車Intel，這是半導體產業的大事。

聯電的比價效應

另一個值得關注的是Global Foundries（GFS）在美國Nasdaq掛牌後，從四七美元的承銷價，一路大漲到七三．二五美元，市值達三七五．一六億美元，GFS股價大漲到七三．二五美元，市值達三七五．一六億美元，GFS股價大漲也拉開了與聯電的比價效應，從全球晶圓代工廠的市占率來看，台積電五五％，三星十七％，聯電七％第三，然後GFS與中芯大約四％上下，再往下是力積電，世界先進在一～二％之間，如果從獲利角度來看，GFS去年慘賠十三．五億美元，聯電去年賺二九一．八九億，今年上半年GFS虧三．○五億美元，聯電前三季大賺三九八．三一億台幣，聯電不論是市占率、業績都比GFS高出一籌，但以十一月三十日收盤，GFS市值到三六八．二五億美元，聯電以美元算是二八三．九九億美元，聯電都輸一大截。（全文未完）

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