現代上班族工作忙碌，經常用外食快速解決一餐，然後又匆忙趕回去工作，長期下來累積了肩頸痠痛、胃酸逆流、便秘、失眠等文明病。尤其在累了一整天後，沒力也沒時間自己下廚，多數人傾向外出吃大餐，用美食犒賞自己，當作下班後的小確幸。不過這樣的生活型態，已悄悄對健康造成威脅。

對三餐老是在外的「老外」族來說，外食通常缺乏新鮮蔬果、食材品種不夠豐富，且為了追求美味，肉類多用燒烤、油炸等高溫烹調方式，且含高鹽、高油脂或味精等調味料，還有防腐劑、人工添加物等，使得高血壓、糖尿病、高尿酸、高血脂等慢性病逐漸上身，成為隱形健康殺手。

●「老外」族健康吃 護胃攻略不可少

針對一般健康族群，通常可先從調整飲食習慣開始做起。

1.外食的部分，盡量避免燒烤炸辣，多選擇蒸、煮、燉等烹飪食品。

2.採買冷凍、微波食品，儘可能避開人體無法消化、吸收的加工食材。

3.煮泡麵時，可以將調味包的份量減半，自行加入新鮮蔬菜或蛋烹調。

4.餐後搭配水果等高纖維食物，幫助腸胃蠕動。

5.若有飲用含糖飲料的習慣，可先從半糖開始，慢慢朝微糖、無糖努力，降低身體負擔。

●米食PK麵食 誰對胃較友善？

而對腸胃有宿疾的族群來說，除了上述準則，平常還需避免過多精緻澱粉（如麵食、麵包、蛋糕等）及甜食，減少對腸胃道的刺激及胃酸分泌。

我常在門診衛教病患，可以回去觀察自己吃到什麼樣的食物，容易產生不適症狀。有些人難消化的食物是乳製品，有的則是油炸物，還有的人是咖啡或茶。

另外在澱粉類來講，門診時收到患者的反應，多半是吃了麵條、糕點、餅乾等小麥加工製品，比較容易胃不舒服的人，比例上通常會比吃米食類而不舒服者來得多。

在檢視自己的飲食習慣、觀察吃到什麼食物容易發作後，若經調整仍有身體不適、常感到疲勞，此時中醫可以介入開立調整腸胃消化藥物，解除脹氣、幫助排便，以排除身體代謝廢物與毒素等中醫統稱「濕氣」的病理產物。

除此之外，中醫也會搭配針灸，透過刺激經絡穴道，活化消化、循環系統，提升代謝率，並增強精神、體力與人體的抵抗力，幫助外食族照顧腸胃，為健康餘命超前部署。

(圖/施堯鈞中醫師提供)

※本文作者為昌盛堂中醫診所施堯鈞中醫師。