隨著年紀增長關節也開始退化，伴隨而來的就是發炎、疼痛問題，進而影響著長者外出的意願，連帶影響肌力、心肺功能，長久下來就會提高未來的臥床風險。根據衛生福利部的數據顯示年長者的膝關節退化比例接近2成，亦比常見的糖尿病來的高，顯示退化性關節炎問題也不容小覷。

●關節疼痛，是由免疫細胞的發炎反應所引起

首先，我們先來了解關節的退化與關節炎的機制。關節在退化時會伴隨著關節液的流失、關節軟骨減少等狀況，而這些組織與物質都是提供關節活動時的緩衝，若流失狀況嚴重會使得關節間容易有摩擦的狀況而有受損，這時就會引起發炎反應。

當關節處因摩擦或受傷時，肥大細胞釋放組織胺，啟動體內環氧化酵素 (COX)、脂氧合酶(LOX)等一連串機制並釋放細胞激素 (如：IL-6、TNFα )，而隨著發炎反應進行，身體陸續產生退化性或免疫性發炎症狀及不適感。而這些酵素就會產生發炎介質，並作用於血管、神經等處，導致發炎常見的「紅、腫、熱、痛」等感受。

(圖/好食課提供)

●透過藥物或機能性營養素抑制COX酵素，是抗發炎的關鍵

由於COX是發炎的關鍵酵素，因此許多抗發炎與止痛藥物開發亦針對此酵素進行設計，像是知名的阿斯匹靈、普洛芬（Ibuprofen）都是屬於能抑制Cox的非類固醇類止痛藥（NSAIDs）。

但因為NSAIDs會提高胃粘膜受損與出血機率增加的副作用，因此有許多學者皆在研究是否有針對COX的保健食品，以預防關節炎和提升年長者的生活品質。

●研究顯示：綠唇貝萃取物能抑制發炎反應 改善關節炎患者的體感症狀

綠唇貝（Perna canaliculus）又稱為綠唇貽貝、紐西蘭貽貝、立唇貝，是紐西蘭常見的貝類之一。這種貝類含有蛋白質、維生素B群等等常見的營養素，還具有抗發炎的EPA與DHA等omega-3脂肪酸。另外研究也指出綠唇貝的油脂中有種特殊的脂肪酸-呋喃脂肪酸（Furan fatty acid），而這可能是綠唇貝抗發炎的最主要功效成份。

(圖/好食課提供)

過去綠唇貝萃取物的研究著重於寵物的保健上，如：可以減緩寵物犬的關節炎問題，現在則有學者開始研究含高量呋喃脂肪酸的綠唇貝萃取物對人體的保健效果，期許未來可以開發應用於人體。

●綠唇貝萃取物 能減輕關節炎患者症狀

早在2004年，學者就以類風濕性關節炎患者進行小規模臨床實驗，結果顯示在攝取含綠唇貝萃取物與魚油補充物達12週時，表示嚴重疼痛的患者數量減少了35%，並有超過60%患者可以減少用藥量，顯示綠唇貝萃取物可能具有輔助治療的效果。

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●綠唇貝萃取物 改善運動後痠痛問題

運動後的鐵腿、痠痛並非乳酸堆積，而是發炎導致的延遲性肌肉痠痛，綠唇貝因為具有抗發炎效果，因此研究也指出綠唇貝能改善運動後痠痛問題。

在2013年的文獻中，學者讓受試者補充綠唇貝萃取物，在受試者長跑30公里後進行檢測與問卷，結果發現相較於安慰劑組，綠唇貝萃取物組的痠痛指數較低，且肌肉受損指數「肌酸酐激酶」表現較為改善。

(圖/好食課提供)

2015年發表於❮國際運動營養協會會誌❯的研究，學者讓受試者進行下坡跑步測試，結果也指出補充綠唇貝萃取物的受試者，痠痛指數較低，且關節活動度較高。

兩篇文獻都指出，綠唇貝萃取物可以減少延遲性肌肉痠痛問題，讓運動後休息所需時間減少，改善運動後的修復狀況。

最後，營養師還是要提醒大家，保健食品主要是用於「預防」與「輔助治療」，若已經有生病的狀態下還是要就醫尋求醫師協助，且病患要攝取任何保健食品前可以諮詢醫師與藥師，避免有藥物食物交互作用的問題！