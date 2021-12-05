近日天氣轉涼，常有腿抽筋的困擾的民眾，都會想多吃幾根香蕉，讓體內鉀和電解質平衡，減緩抽筋發作。網傳彎的香蕉比直蕉更香甜、斑點香蕉能抗癌、要減重就要吃綠香蕉等各種都市傳說，專家們一一提出解答。

●傳說１：彎香蕉比直香蕉更甜、更營養？

→不正確

衛福部食藥署指出，香蕉營養價值跟甜度的差別在於成熟度。因此不論是彎或直香蕉，只要在同一個成熟度期間，營養價值跟甜度都相同。

專家指出，香蕉長彎的原因，在於陽光照射。同串有多條香蕉，不見得都能曬到陽光，香蕉若為了多照到陽光而向上生長，形狀就會變彎。

(示意圖/Shutterstock)

●傳說２：褐色斑點香蕉能抗癌？

→欠缺人體實證

事實查核中心指出，網傳「褐斑香蕉，會產生抗癌物質」是根據2009年日本研究。林口長庚醫院營養治療師吳益銘指出，研究主題將過熟香蕉萃取物注射到小鼠體內，發現其細胞中的「腫瘤壞死因子-α」增加，進而刺激免疫系統，增加白血球。

但專家也強調，人體的免疫功能並不是「白血球愈多愈好」，同時研究僅指熟香蕉可能有助提升免疫，但無法以此推論能防癌與抗癌。同時目前此項研究仍是動物實驗，缺乏人體實證。

●傳說３：糖尿病友要少吃黃色香蕉？

→正確

香蕉雖然甜度高，但其實升糖指數(Glycemic index GI)只在中等。尤其未全熟的綠色香蕉更屬低GI，但隨著成熟度增加，越黃的香蕉，GI值也攀升到中級。因此營養師會建議需要控制血糖的糖尿病患，盡量以皮色還帶點綠色的香蕉為首選，這樣的香蕉不但有助調控血糖，也能增加飽足感。食用量以一次半根、一天不超過1根最好，較能維持血糖。

●傳說４：香蕉配牛奶，影響鈣質吸收？

→不正確

草酸的確是影響人體吸收鈣質的原因之一，但國健署指出，香蕉每100克中，僅有不到9.9毫克的草酸，含量並不高，因此香蕉配牛奶，並不會嚴重影響鈣吸收。

●傳說５：綠、黃或長出褐斑 不同顏色香蕉 營養有差？

→正確

綠色香蕉富含抗性澱粉，它的作用就像膳食纖維，幫助腸道保持在最佳狀態，有助調控血糖。適合需要控糖、減重者。偏綠香蕉也含有鞣質，具有收斂效果，對腹瀉者能助調理腸道。

黃色香蕉是因為香蕉更趨成熟，營養成分也有所變化，營養價值相對較高，適合運動中需要即刻補充能量者、牙口不好者食用。黃香蕉的果膠也比綠蕉較容易吸收消化，水溶性膳食纖維含量較高，便祕或排便不順的人可以適度食用。

至於最熟的褐色斑點香蕉，甜度和營養度都達到頂點，口感也更軟，對於咀嚼功能不佳、食量較小、無控糖需求又想提升免疫力的熟齡族群是首選。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

要提醒的是，香蕉含鉀較高，因此腎臟病人應先徵詢醫師及營養師建議。同時，雖然斑點香蕉營養成分最高又最甜，卻不宜久放，要盡快吃完。因此若非馬上要吃，還是建議購買時挑選成熟斑點較少的香蕉，以免香蕉一口氣快速全熟變黑。