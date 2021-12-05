台中第二選區立委補選熱戰，國民黨候選人顏寬恒日前出席說明會，會場提供炒米粉餐點，為此檢警大動作傳喚里長里民，引發關注。對此，國民黨前立委孫大千表示，在台灣，民進黨說你有罪，你就有罪，並批民進黨任意的羅織罪名，打擊對手，把檢調單位做為御用的東廠和錦衣衛，難道真的把自己當成了現代魏忠賢嗎？

孫大千4日在臉書表示，政府對於選罷法中有關賄選的認定，其實是有一套行之有年的規範和標準，對於問政說明會的簡易餐飲招待，也就是俗稱的「炒米粉」，有兩項基本原則，第一是不可以提供桌菜，只能使用分食自取的方式；第二，菜色不能包山包海，必須在合理範圍之內。

從顏寛恒被舉發的影片片段來判斷，孫大千認為，並沒有觸犯賄選的嫌疑，相較於顏寛恒，民進黨政治人物在選舉時被揭發的豪華桌菜，或者是豐盛便當，甚至以便當作為文宣品挨家挨戶進行散發，隨便哪一項，都嚴重觸犯了賄選的規定。

然而，過去各地的檢察官面對這樣的檢舉，孫大千指出，往往以相對寬鬆的標準來處理，導致民進黨的政客們現在可以安然無事，吃香喝辣、作威作福；若是按照台中地檢署檢察官今日的標準，民進黨恐怕有許多政治人物都應該被依法查辦。

孫大千表示，此次民進黨策動檢調單位，以欲加之罪何患無辭的方式，違反比例原則進行偵辦，主要就是為了造成兩個效果：第一，在台中市第二選區產生地方人士的寒蟬效應，讓地方基層民代不敢再大力為顏寛恒奔走輔選，也讓地方民眾日後不敢參加顏寛恒所舉辦的選舉活動。

第二是製造議題作為抹黑顏寛恒的素材，孫大千指出，當檢調單位以誇張的大動作展開調查時，綠營媒體和側翼粉專就立刻接棒，開始加油添醋、煽風點火，塑造顏寛恒涉及賄選的黑金印象，影響「空氣票」選民的投票行為。