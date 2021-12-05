圖為立法委員許淑華。（資料照/廖志晃攝）

四大公投案將在18日進行投票，國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強日前展開夜宿活動進行宣講，並跑遍各地，3日晚間抵達南投縣時，立委許淑華、馬文君、縣長林明溱等人也都現身為他加油打氣。其中許淑華更自爆「我自己就是強粉！」

許淑華在該場活動中表示，要特別感謝羅智強，「因為我自己就是強粉」，每一次看到他永遠站在第一線為大家講話，光這點請大家給他熱烈掌聲；她也強調，12/18是最重要公投決戰日，也邀請大家12/10晚上參加由她辦的公投說明會，當天將有資深媒體人趙少康跟無黨籍立委高金素梅現身說明，希望大家投出四個同意，讓台灣更美麗。

許淑華也提到，這幾年來中部地區空氣變差，要跟鄉親報告不管健康或是食安問題，大家一定要踴躍出來投票，公投綁大選也是重要議案，用全民力量讓政府看到所有全民的不滿。

羅智強說，他在街頭演講400多場，看到太多太多民眾在關心我們的國家，真的不是國民黨很軟弱，是我們遇到全世界最鴨霸的政黨，正是因為民進黨囂張霸道不理會，才會有今天4個公投，因此也希望大家一起站出來投下同意票。