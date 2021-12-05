大腸癌患者眾多，卻有許多患者深信錯誤訊息，不願接受正規治療。有位40歲三期腸癌男子，堅持採用坊間自然排毒療法，每月花費數十萬、最終卻肚破腸流、抱憾離世。

●腸癌怕手術奪命 壯年男「肚破腸流」離世

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師黃晟瑋指出，臨床觀察發現腸癌患者三怕，就是「怕造口」、「怕開刀」、「怕化療」。

他印象很深刻，曾經有一名40多歲的黃金單身男性，正值人生中的青壯時期，被診斷為第三期的腸癌，雖然擔憂自己的病情，但是他更擔心手術台上的風險，堅持拒絕接受正規治療，寧可每月花費10～20幾萬的費用，採用坊間自然排毒療法。

醫師指出，由於一年後，癌患腫瘤持續生長惡化，穿刺出肚皮，落得肚破腸流的送入急診，此時體重只剩下30多公斤的他，仍堅持不願意手術。延誤治療的結果，讓醫師也束手無策，最後患者只能在遺憾中離世。

●腸癌延誤治療 死亡率飆升至三倍

這名男性並非特例。衛福部資料顯示，100年、101年癌症登記年報分別約有18%患者並未在診斷後3個月內開始治療。而以最新的107年癌症登記報告資料，大腸直腸癌患者也有逾一成患者未有首次治療申報紀錄。

一篇分析我國癌症登記39，000名腸癌患者的論文發現，大腸癌患者不管是哪一個期別，若沒有在診斷30天內展開治療，死亡風險也會提高五成以上！也因此，醫師呼籲千萬不要輕易聽信「別人」說法、踏入治療「誤」區。

●同病未必「同治」 醫師：他人經驗未必適用

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主任柯道維指出，近年癌症治療不只講究精準治療、甚至已經可說是「量身定制」。治療時不只是依據癌症分期，醫師還會進一步依據患者年紀、體能、是否有共病，腫瘤所在位置以及腫瘤基因型態等多重因素，決定是否立即手術，用何種方式手術，或者是否合併使用化療、化療的時機與策略，以及選用何種標靶藥物。以晚期轉移性大腸癌患者，治療前檢測是否有「RAS」基因突變、也會影響用藥選擇。

至於民眾擔心手術、擔心無法保留肛門，柯道維主任指出，其實近年醫療技術進步，以該院為例超過九成可以透過微創方式進行手術。而即便是低位接近肛門的大腸癌患者，也有可能透過放射線治療、化學治療縮小腫瘤，保留肛門。以中國醫藥大學團隊先前治療數據分析，該院約95％患者術後可以保留肛門。