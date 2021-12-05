根據 HIV.gov 統計，全球感染愛滋病（AIDS）人數約 3,770 萬人，其中 53% 為女性與幼童，尤其在南非洲地區，2020 年新染病的女性與女童即佔 63%。愛滋病毒的傳染途徑是透過血液、體液接觸黏膜或皮膚傷口傳染，至今仍然沒有可以完全治癒的方法。

在12月1日世界愛滋日，傳來愛滋防治重大進展：WHO 核准首個可預防女性感染 HIV 的長效型陰道環，置入陰道後可在 28 天內緩慢釋放抗反轉錄病毒藥物。

此項設備由國際殺微生物劑聯盟（IPM）研發、英國貝爾法斯特女王大學（Queen’s University Belfast）進行試驗，產品預計於 2022 年可正式於非洲上市改善愛滋傳染現狀。

●可預防 HIV 傳染的陰道環特色？

此長效型陰道環的材質是矽膠彈性體（silicone elastomer），彈性材質的優點是易於置入陰道內、不會產生不適感。置入人體後，陰道環會緩慢釋放 dapivirine 長達近一個月，dapivirine 是一種可抗反轉錄病毒的藥物。

●正在全球多國申請上市核准

IPM 團隊完成兩項人體試驗，分別顯示此陰道環可降低 HIV-1 感染率 35%、27%，證實 dapivirine 能降低 HIV 感染風險。WHO 基於這些正向成果，建議此陰道環應納入預防女性感染 AIDS 的綜合方案。

一些東非、南非國家正在審核此陰道環的上市許可。此外，歐洲藥品管理局（EMA）也針對 18 歲以上無法、或選擇不接受 AIDS 的預防性投藥（PrEP）女性族群，評估此陰道的使用許可。

歷經近 20 年研究歷程，英國貝爾法斯特女王大學 Peter Boyd 教授說道：「這是一段漫長的旅程，但我們很高興在世界愛滋日宣佈，這項陰道環很快就能提供女性使用，降低全球 HIV 感染率。」