英國已經證實了章魚是有知覺的，即牠們能夠感知到疼痛和快樂等事物。就在今年5月，英國國會開議時公布「動物福利行動計劃」，允諾日後將進行多項動物保護相關法案，以落實改善英國動物待遇，對象包括寵物、家畜及野生動物。若該系列的法案順利通過，英國將成全球第一個為動物福利法立法的國家，其中動物福利行動計劃裡有項修法為《動物知覺法案》（Animal Sentience Bill），目前正在英國上議院歷經二讀審理。

該法案在法律上正試圖判定哪些動物是擁有情感、承受痛苦的能力，目前名單已認定魚和脊椎動物都能感知痛覺，所以應納入法律保護，然而，還有一群保守黨議員為章魚和龍蝦發聲，他們表示這些聰明絕頂的無脊椎動物也應受法律保護。

●情感能力的生物

根據英國環境、食品和農村事務部的一份新聞稿，英國《動物知覺法案》（Animal Sentience Bill）進行修訂以承認章魚、螃蟹、魷魚和龍蝦等生物以及 「所有其他甲殼類動物和軟體動物 」為有情感能力的生物。該法案旨在確保政府在制定政策時能考慮到動物的知覺，這關乎於動物的權利和為動物的飲食選擇提供參考。

動物福利部長扎克戈德史密斯（Zac Goldsmith）在新聞稿中說：「現在的科學已經非常清楚了，許多動物都能感覺到疼痛，因此，將它們納入這重要立法的範圍是非常正確的。」

●無脊椎動物能刻意忍受疼痛

引用科學研究結果，許多動物都曉得如何避開掠食者，而一些聰明的無脊椎動物甚至能做到忍受疼痛、忍受自己處於不良環境或忍著不進食，只為躲避掠食者的抉擇。英國捕撈船隊每年打撈數不清的物種，其中有許多是章魚、魷魚、龍蝦等生物，因此動保團體認為該議題值得深究。

動保團體 CAWF 具有一定影響力，近期更是頻繁遊說政府官員，希望無脊椎動物被認定為感知動物。感知動物（sentient beings）意指動物有能力體驗感受痛苦、快樂和恐懼等情緒，歐盟早在10多年前就承認動物具有感知能力，必須成為應被保護的對象。

而章魚的「靈性」在近年來更獲得關注，今年奧斯卡（Oscars）最佳紀錄片《我的章魚老師》（My Octopus Teacher）展示了章魚的獨特能力，其大腦結構雖與人類非常不同，但具有一些與哺乳動物大腦相同的功能，例如學習能力、解決問題的能力，甚至可能還有做夢的能力。