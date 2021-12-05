這是一個台灣代工廠敢向國際一線品牌客戶悍然說「不」的故事。

故事，要從台南市佳里區一家四周環繞稻田的老牌鞋廠說起，這家鞋廠，叫做「清祿鞋業」。

清祿為全球代工業寫下傳奇

版圖跨中、越、印尼，運動鞋雙龍頭都靠它

清祿鞋業創辦人蘇清祿。（圖片來源：取自 清祿鞋業官網）

清祿鞋業是創辦人蘇清祿1959年創立，最早是向南亞塑膠採買塑膠皮開始製鞋，幾年之內，員工數從10人擴充到上百人。到了70年代，規模已是可以承接國際品牌代工訂單的工廠，2010年後，規模更已橫跨中國、越南、印尼，成了全球員工數超過8萬人、年產能超過8000萬雙運動鞋的大廠，甚至是NIKE、愛迪達等品牌不可或缺的代工廠。

一直以來，「品牌為王」幾乎就是所有製造業供應鏈裡的生態特徵，從電腦、手機到傳統產業，都是如此。在運動鞋產業，只要問及與NIKE、愛迪達等品牌有關的資訊，所有代工廠一律噤聲、唯命是從，深怕一個不小心得罪了品牌，會遭到慘被抽單的命運。

但這個定律被清祿打破了！2019年底，全球運動鞋代工業耳語紛飛，「台灣的清祿，居然敢向愛迪達說不！」

「是的，清祿在2019年9月，決定結束與愛迪達集團長久以來的合作關係。」從未接受過媒體採訪的蘇清祿長子、現任清祿鞋業董事長蘇姜雄，不開口則已，一開口，就向《今周刊》證實了這項震撼業界的事件。

二代蘇姜雄向品牌說不

首登媒體、證實「切割愛迪達」

「NIKE、愛迪達和代工廠之間的利潤很固定，NIKE給代工廠8％的利潤，愛迪達大約只有5到6％。」一位在超大型代工鞋廠有超過40年資歷的顧問，一言道出了品牌與運動鞋代工廠之間，長期以來「不能說的祕密」。

「不要小看這2到3％的差距，因為真正賺錢與否，往往就是在這2到3％。」這位資深顧問解釋，品牌對代工廠的利潤空間掌握得非常精準，無論是8％或是5％，都是「毛巾擰到乾」之後的計算。

2016年，愛迪達換上新執行長，來自德國化工大廠漢高（Henkel）集團執行長的卡斯帕（Kasper Rørsted）翩然跨進運動鞋業。這位從化工黏著劑產業空降運動鞋業的大將，對代工廠的利潤勒得更緊，連清祿都吃不消。

「再這樣下去，只會被欺負，賺不了錢。」蘇姜雄回憶，他從2017年開始和愛迪達展開談判，分析自己的利潤結構，也試圖調整生產模式，前後整整談了2年，沒有共識，最後，只有走向「分手」一途。

「代工廠是有價值的，我們必須要求合理利潤！」做了這個重大決定2年之後的今天，蘇姜雄已經能平靜地說這件事，他知道這絕對不是一件沒有風險的決策，甚至可能會有強大後座力，他必須做好所有準備。

憑藉「技術」搶進供應鏈一軍

要證明代工廠的價值、勇敢拒絕「做白工」訂單

最好的準備，就是技術。

事實上，在NIKE將生產基地逐步移出中國、前進越南之後，2016年，清祿搶得先機，率先和NIKE在越南成立研發中心，幾年後，豐泰也在越南跟進。如今清祿在這座綠建築的研發中心內有員工2000多名，規模、技術都不在豐泰之下，清祿在NIKE供應鏈的地位愈形穩固，向豐泰逐步逼近，甚至朝分庭抗禮的競爭角色邁進。

商場翻滾數10年，蘇姜雄當然知道只有技術領先才是最好的保障。他一揮手，切斷了和愛迪達數10年的合作關係，也等於向每年300多億元的愛迪達集團訂單說再見，占當時清祿營收足足一半之多。

所幸NIKE訂單持續湧入，且不斷成長，如今清祿的營收雖然還沒有回到過去的高點，但因為擁有合理利潤，盈餘已經與之前相當。

如今清祿在全球有近10萬名員工，年產近1億雙鞋，9成以上以NIKE訂單為主，站穩一線代工大廠地位。

清祿為全世界的代工業喊出第一聲NO！開出第一槍。清祿鞋業鳴槍之後2年，證明不只活得很好，甚至活得更好。清祿的故事，肯定能為台灣所有的代工業者，帶來啟發。

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