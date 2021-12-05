為什麼一則中國官方基金的投資新聞，被認為將衝擊台灣晶圓代工二哥？

當中國傾國家之力發展半導體，身在台灣的我們又該如何去思索這一局？

當彼岸的產業大帆揚起，可能被衝撞的，又豈止此岸的一家公司。

中國晶圓代工龍頭、才剛送走三位台籍董事的中芯國際，11月24日宣布最快明年完成擴產的深圳廠，將迎來國家級基金：大基金二期（全稱為中國國家集成電路產業投資基金），一筆約新台幣150億元的資金入股；隔日，印著「陸挺中芯擴廠！強尬聯電」斗大頭版標題的報紙，鋪滿台灣各大便利商店的報架。

這個標題的解讀著力於：隨著中芯被美國列入黑名單，其追求先進製程的路，就此被斬斷，未來該公司能夠發展的技術，只剩28奈米以上的成熟製程；當中國以國家之力金援「中芯」，首當其衝的，自然是3年前已撤守先進製程、專注成熟製程的聯電了。

聯電，這家過去兩年好不容易營運「轉骨」、市值攀上近20年來最佳的台灣晶圓代工廠，真的會受此衝擊嗎？很可惜，從統計數字推論，確實頗有可能。

中國強攻成熟製程

全球「衝」最快的前段班

以賽亞調研統計，未來3年，全球28奈米成熟製程的擴產競賽上，中國的晶圓代工廠是「衝」最快的一群業者，其中，又以中芯為最。預估到了2024年，中芯的成熟製程產能將較今年增加2.4倍，而排名第2，則是隸屬華虹集團的「上海華力」，預估產能將成長至多120％。

儘管同一期間，聯電未來3年成熟製程產能，也將較目前增加70％，只是，在此消彼漲態勢下，目前在全球晶圓代工業排行第4的聯電，與緊追其後、排行第5的中芯，雙方差距有望從目前的2％，逐步往「一字頭」縮小，「頗有坐五、望四，搶三的姿態。」有台灣媒體如此解讀。

這代表什麼？「不進則退，當一家公司的市占率往下掉，它未來的成長動能、市值都可能會跟著下降。」一名外資分析師直言。

不過，也有反對聲音認為，台灣半導體廠的技術、服務，普遍優於中國半導體廠，因此，即使將來中芯、華力都有新產能開出，也未必代表這兩家業者，就能從聯電、格羅方德等業者手上搶奪訂單。

聯電也指出，該公司目前訂單，其中有7成比率，是客戶保證下單3至6年的「長約」，至於餘下3成短約，「就看未來市場怎麼競爭。」

然而，目前半導體產業的詭譎就在於，除了供需、技術、價格，這些傳統競爭要素之外，「政治」，也同樣在形塑該產業的發展。

用政策拚自製率

聯電的「陸客」紅利將不再

這一切，得從中美貿易戰說起。

3年前，美國對中國樹立關稅屏障後，緊接著，就輪流把對岸IC設計的龍頭海思、晶圓代工的龍頭中芯，先後納入貿易黑名單，導致這兩家公司不但無法再向技術具「美國成分」的晶圓代工廠、如台積電投片，更不能採購先進製程的設備，如艾司摩爾的EUV（極紫外光）顯影設備，自此，這場貿易戰也升級為科技戰。

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