近年來房市火熱，甚至傳出尚未竣工的預售屋開售就幾乎完售的現象，有網友近期在中永和尋找預售屋物件，發現才剛開賣沒多久，就已經售出8-9成，只剩低樓層的物件，導致她現在都很擔心相中的社區很快就賣光，「難道這是一種手法？」；網友看了認為近期房市的確火熱，「好的地點真的是這樣，我也曾經懷疑過」、「中永和賣光是有可能的，其他地方就難說了」。

1名女網友在臉書社團買房知識家（A你的Q）發文，近期在中永和看預售屋發現一個現象，分明才剛開售，在實價登錄上登錄的也不多，但每次詢問銷售中心都得出「已經銷售八九成，戶數所剩不多」，不然就是只剩低樓層或4樓的物件，難以完全滿意。

一開始幾近完銷的現象，導致原PO擔憂相中的社區，因猶豫過久而售罄，此外耳聞建商會從較為難賣的戶型開始賣起，「真的是這樣嗎？難道這是一種手法？」。

貼文曝光後，不少網友根據自身經驗解釋，「以前是話術，現在可能是真的沒房賣你」、「親身體驗，是真的」、「最近房市很熱，好的地點真的是這樣，我也曾經懷疑過」、「我覺得有可能是真的」、「新北蛋黃區之一的中永和賣光是有可能的，其他地方就難說了」、「有實登出來代表已經是要一陣子了（最新買的還沒上實登要一陣子），以最近房市來看很有可能」。

但也有網友指這就是代銷的話術，「通常都分幾波賣啦，難賣的先賣，8-9成指『這一波』放出的樓層，也沒說全部啊，話術很重要」、「通常只是話術」、「這是話術，急著要買妳就輸了」；有內行網友教原PO應對方式，「你進去就說你要幾樓，沒有就走，他就會怕了」、「直接放下一句，有八樓以上要賣再打給我，接下來就有很多理由釋出高樓層」。