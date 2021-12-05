據《澳洲金融評論報》2日報導，中國大陸日前公布五年期戰略計畫。在計畫中，北京擬將國內鐵礦生產量提升30%，並大幅增加對海外礦山的投資，以及加強廢鋼鐵的回收，進而打破長期以來過度依賴澳洲鐵礦的窘境。

由於這項計畫公布時間恰巧是澳洲國防部長發表挺台言論之際，不免讓人聯想北京有意藉此切斷對坎培拉依賴，並懲戒澳洲力挺台灣。

中國國際工程諮詢公司(China International Engineering Consulting Corporation, CIECC)的教授級高級工程師，也是大陸政府投資建設主要顧問的陳子琪，本週在大陸官媒《經濟日報》發布關於該計畫的文章。文中除提到北京對鐵礦價格波動的不滿，更表示陸方希望能借鏡日本的做法，大舉投資海外礦山。

文中指出，北京對於海外鐵礦資源的管理力道明顯不足，大陸境內80%以上的鐵礦進口來自澳洲與巴西，使得這兩國在北京鐵礦市場佔據主導地位。

值此之際，澳洲與中國大陸卻因防長杜登(Peter Dutton)的挺台言論，導致緊張情勢升溫。當時，杜登表示如果大陸武力犯台而美國出兵防衛台灣，無法想像澳洲不會加入美方陣營。北京稱杜登言論為「妄想」，並警告坎培拉正走上「錯誤的不歸路」。

雪上加霜的是，不只是澳洲出口鐵礦掐住了北京礦產命脈，近日外界揣測大陸鋼鐵廠將於2022年1月減產，也導致鐵礦價格飆升。

大陸「工業與信息化部」日前首度公布削減鐵礦進口的5年計畫；迄今卻鮮少有報導進一步披露，北京要如何實現這些野心勃勃的目標。

澳洲礦商便不看好北京的想法。企業家認為，大陸自行生產成本過高，加上本生缺乏優良鐵礦，如何達成長期增加國內產量的目標。事實上，大陸官員自己也承認，缺乏未開發的優質鐵礦源。

不過，陳子琪卻概述一個目標，即到2025年時，讓大陸持有多數股份的海外礦山，提供逾20%的進口鐵礦；此一比例目前僅有8%。文中還舉例日本，該國擁有的部分海外礦山，即占進口量的60%。

※押寶海外的風險

事實上，儘管在西非國家幾內亞開發西芒杜（Simandou）鐵礦，被視為減低北京對坎培拉依賴的最佳選項；但這樣的做法也有巨大的風險，特別是大流行期間想派遣工人前往海外有其困難性，而非洲Omicron變種病毒的威脅，更加劇這樣的不確定性。

與此同時，大陸也正思考在俄國、緬甸、哈薩克共和國與蒙古等國，建立合資企業的可能性。

陳子琪也承認這的確帶來高風險。他表示，全球絕大多數的優質鐵礦資源，已被發達國家瓜分。「剩下給大陸企業的，只是開採水準低、資源條件差、需大規模投資、報酬周期卻很長，以及基礎建設設施非常落後而又有風險的項目」。

在大陸計畫中，擬定到2025年年底，大陸境內鐵礦產量每年增加1億噸，而達3.7億噸的產量。圖為河鋼集團石家莊鋼鐵公司廠房。(圖/新華社)

※國內鐵產量每年增加1億噸

在大陸計畫中，擬定到2025年年底，大陸境內鐵礦產量每年增加1億噸，而達3.7億噸的產量。官員證實，這將透過提升現有25個鐵礦礦區的產量，以及新開發28個礦區來達成。

但大陸冶金礦山企業協會姜聖才秘書長認為，政策限制與複雜的許可證審核程序，讓大型礦山建設計畫腳步放緩。他強調，2021年1月到9月，大陸國內鐵礦業的投資額成長25%，卻仍處在歷史低點。

不過，大陸國家發展和改革委員會正與寶武鋼鐵集團合作，協調並消除大陸鐵礦石發展的政策障礙。

※2025年將廢鋼鐵總量提高到3.4億噸

增加廢鋼鐵回收為增加鐵礦供應計畫的第三大重點。大陸計畫，到了2025年將廢鋼鐵總量由2020年的2.3億噸，提高到3.4億噸。這個目標遠比先前的目標3億噸，多了0.4億噸。

針對計畫中設定的2025年鐵礦自給自足達45%的目標，該計畫則透過加強廢金屬回收、提升礦山效率與投資海外鐵礦開採業務等加以實現。

事實上，大陸鐵礦最豐富的河北省，在2021年11月共核可16個鐵礦計畫；不過，大多為先前已通過審核的計畫再進一步核准環境審核，並沒有新的計畫提出。

因此，報導引述評論家看法，懷疑北京究竟能減少對進口鐵礦的依賴到何種程度。但報導認為，考量到澳洲與大陸的關係短期內沒有任何改善的跡象，北京的確該思考如何減低對坎培拉鐵礦的依賴。

《澳洲金融評論報》指出，多年來北京一直為無法控制鐵礦價格震盪而沮喪。2021年5月，進口鐵礦創下每噸233美元的歷史新高，隨後又下跌60%到每噸90美元左右。

大陸鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍認為，想要解決大陸鋼鐵工業面臨的根本原料短缺，唯一的辦法就是改變鐵礦來源的組成。但大陸國內鐵礦產量從2010年到2020年下降19%；與此同時，2020年的進口鐵礦量創下11.7億噸的歷史新高。

更尷尬的是，雖然過去一年大陸對總額200億美元的澳洲出口商品限額並加徵關稅；但鐵礦毫不受影響，需求仍持續創高，這凸顯北京始終無法從其他地方覓得高品質的供應，進而減低依賴。