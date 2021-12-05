6、7年級生的觀眾想必對岳翎不陌生，樣貌古典的她，曾是第三代瓊瑤女神，曾在《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《新月格格》等將劇中角色詮釋的楚楚可憐又堅毅，成熟演技備受喜愛。戲外的她與謝祖武有段情，儘管沒有走到最後，但她已覓得良緣，16年前為婚姻退演藝圈，定居遙遠的加拿大。

岳翎在演藝圈最知名的一段情，莫過於和謝祖武交往3年，她相當注重男方的感受，傳出訂下拍戲的「三不規則」：不抱、不吻、不能有床戲，就是希望追求演藝事業的同時，也能讓另一半有安全感，這對男俊女美的金童玉女組合，當時頗獲外界的祝福，未料兩人緣份不夠深，分手之後岳翎半年都沒有公開露面，被外界猜測那段時間在療情傷。

岳翎和謝祖武曾是戀人，分手後沒交惡，合演螢光幕夫妻。（圖／中時資料照）

儘管沒能當男女朋友，雙方仍是演藝圈的好夥伴，分手7年後，兩人以成熟的心態合演《啞巴新娘》中的苦情夫妻，互動不但不尷尬，反而更有默契，昔日鴛鴦重逢也使宣傳期多了話題，岳翎坦言當年公開戀情壓力太大，分手的原因則是因為謝祖武比她出道早，較難接受女友知名度較高，加上她自認當時脾氣不好，種種因素下難以維持感情，並替謝祖武澄清沒有劈腿之嫌。後來聽聞男方結婚，岳翎還致電道賀，但沒參加婚禮。

想不到岳翎二度為愛神隱，2005年拍完《愛戀狂潮》後，隔了3個月才致電給經紀人，告知已和當時的男友郭先生遠赴加拿大，放棄經營20年的演藝生涯，從此之後消失在螢光幕。多年後有台灣觀眾在加拿大看見岳翎，她一身樸素地跟老公在超市買菜，被認出時和善地微笑點頭，外界才知道岳翎在當地結婚生子，過著低調安逸的第二人生。