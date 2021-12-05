《巴基斯坦觀察者報》（Pakistan Observer）報導，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）近期在會見巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）後，緊接著與巴基斯坦國防生產部長賈拉勒（Zubaida Jalal）進行正式會議，可能針對亞塞拜然採購中巴JF-17「梟龍」戰機一事進行談判。

根據亞塞拜然總統府聲明稿，阿利耶夫11月30日告訴賈拉勒，11月28日與艾維的會晤「十分成功」，有助於加強兩國關係；稍後雙方除提及兩國的「兄弟情誼」，也就亞塞拜然、巴基斯坦和土耳其的三方關係交換意見，並強調有意進一步擴大貿易、能源、交通、旅遊、教育，以及軍事技術領域的合作。

《巴基斯坦觀察者報》指出，雖然聲明稿中未明文提到「梟龍」軍售案，但阿利耶夫連續會晤巴基斯坦總統和國防生產部長，且亞塞拜然駐巴基斯坦大使館武官諾夫魯佐夫（Mehman Novruzov）上校不久前才透露，JF-17 Block 3採購案是兩國軍事合作會議中的「關鍵議題」，認為雙方應在此次會議中對該案進行了談判。

根據《巴基斯坦日報》（Daily Pakistan）報導，亞塞拜然多年來持續對JF-17抱持興趣，有意以該型戰機汰換自家過時的10架MiG-29；甚至曾出現兩國已達成採購協議，僅是詳細合約談判尚未完成的消息。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）則表示，雖然Su-35、MiG-35等俄羅斯製戰機也是亞塞拜然的評估對象，但在考量成本和獲取難易度之下，該國選擇「梟龍」的可能性較高。