通膨肆虐全球，不少人將資金投入定存股「抗通膨」。有網友整理自己這幾年存股的成果，前10年隨著股海浮沉，賠了20幾萬，往後5年陸續買進第一金、玉山金、華南金，不僅沒在賠錢，獲利還十分亮眼，讓許多網友大讚「加碼時機也無可挑剔」、「太神了」。

1名網友在PTT股板發文分享自己近年存股的成果，出社會的前10年，投資股票賠了約20萬元，直到在書上看到金融股後，開始計畫存股，每年穩定配息。

上班族存股5年只買金融股，網友讚毅力超強，加碼時機無可挑剔。(圖/翻攝PTT)

2016年，原PO當時存款17萬，年收入落在50萬至60萬之間，年支出約15萬至20萬，每個月都會固定2萬買進第一金，外加存款也全投入，若有額外資金還會再加碼；再到2018年，注意到玉山金表現不錯，也開始買進玉山金。

直到2020年，累計第一金45張、玉山金40張。隨著台灣今年爆發本土疫情，借信貸70萬加碼買進華南金；截至今年11月底，累計第一金51張，玉山金55張，華南金44張，累計5年配息27.9萬、配股1.1萬股，市值353萬。

貼文一出，底下網友大讚， 「好有毅力，很多人都敗在金額太小效果看不出來的階段」、「強！存到超越本薪了」、「真的厲害」、「太神了」、「有紀律存股真的不容易」、「有毅力就是要給尊重」、「複利就是要靠時間去累積，到最後會很可觀」、「真存股文，加碼時機也無可挑剔」、「績效就贏一堆韭菜」。