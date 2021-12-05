女星董梓甯（梓梓）昔日是綜藝節目《大學生了沒》班底，也曾是前中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls一員，後來和陳伊、小帆組女團「伊梓帆」出道，梓梓更因甜美臉蛋和E罩杯被封「真人版娜美」；梓梓3日曬出一系列透視款運動裝辣照，傲人上圍若隱若現讓粉絲看了血脈噴張。

梓梓平時樂於透過社群和粉絲互動，3日她在IG上傳一組2021年年曆的內頁，畫面中她紮起馬尾，身穿一套短版又合身的運動裝，上身居然是透視款，透出用白色內衣包住的E奶，還有纖細螞蟻腰；往下看更不得了，丁字激短小褲，讓健康美的蜜大腿和翹臀曲線全被看光，火辣程度破表。

梓梓曬出穿透視款運動服辣照，讓粉絲大飽眼福。(圖/ 摘自董梓甯IG)

原來梓梓會PO出今年的年曆內頁，只因為有許多粉絲在詢問明年是否也有火辣年曆能收藏，她特地發文回應，意外透露明年要推出的作品是「寫XX」，俏皮地說，「如果真的來不及出年曆妳們應該還是可以接受吧」。

梓梓性感身材又讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，面對女神也只好什麼都說可以，「辣到不像話」、「衣櫃裡的妖精」、「腰瘦…這系列好好看」、「第一張就犯規了」、「流鼻血了」、「只要是梓梓，什麼都等什麼都買」。