柯南電視版最新一集讓台日網友吐槽連連，直呼自己到底看了什麼。(圖／PTT)

日本國民動漫《名偵探柯南》從1994年連載至今，已經超過27年，衍生出的番外作品與劇場版更是收益長紅，但隨著日漸普及後，為了顧及低齡收視者，驚悚與恐怖程度也不斷下修，殺人手法與動機更是時常遭網友吐槽，最新一集也讓台日網友直呼「我到底看了什麼」。

《柯南》最新一集「愛蛋糕女人敘事曲」，講述洋菓子店老闆娘慘遭殺害的故事。老闆娘被發現整個人頭部被塞在裝滿紅豆餡的流理台中，死狀悽慘，但不合邏輯的場景也讓網友吐槽連連。

片段中甚至出現遭柯南麻醉針射暈昏迷的毛利小五郎，還能跟女兇手跳舞。(圖／PTT)

而在偵探毛利小五郎推理過程中，在遭柯南用麻醉針設暈後，竟然在熟睡狀態下與女兇手跳舞，以及兇手動機只因洋菓子店老闆娘想要開發和菓子新產品，讓她覺得夢想被破壞，所以決定行兇。

該級動畫播放後，也立刻引起台、日兩地粉絲瘋狂吐槽，PTT網友也忍不住在漫畫吐槽版PO文「柯南卡通的編劇嗑了什麼」，更笑說編劇是否想一次惹怒日本跟歐洲人？其他鄉民也紛紛留言：「最好會有人用整個流理台來做紅豆餡啦」、「看柯南時要放棄思考不是常識嗎」、「我從向日葵之後就完全不想思考柯南的邏輯了」、「睡著還能跟人跳舞，小五郎又進化了」、「汪洋般的殺意，鼻屎般的動機不是假的」、「這篇真的是近期看過最莫名其妙的」。

事實上，《柯南》自從成為國民動漫後，驚悚程度直線下降，想看到初期的「繃帶怪人」、「月光殺人事件」或是被死者被斬首的畫面已成為不可能，電影版也是不斷將推理元素除去，因此慘遭網友嘲諷「根本是動作片」、「動畫版007」。