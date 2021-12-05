林田富昨天出席彰女校慶，致詞全程遭在場學生錄下，民進黨縣黨部主委邱建富也公布剪輯後的精華版本。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

林田富昨天出席彰女校慶，致詞內容遭臉書粉專「靠北彰女」匿名吐槽。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

一名彰中學生會代表昨晚在臉書社「彰化人大小事」貼文，以身為哈巴狗為由，公開向彰化縣副縣長道歉，貼文隨即遭刪除並限制其發言。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣副縣長林田富4日上午應邀代表彰化縣長王惠美參加彰化女中102年校慶活動，上台致詞時竟自以為幽默稱「彰中學生像哈巴狗一樣」、「王校長教得好」；更大吐苦水，針對最近臨危受命兼任消防局長卻遭受議員質疑沒有消防專業，還反問台下學生「難道當總統也要有總統專業嗎？」讓台下學生和彰中彰女校長都一片尷尬。

彰化縣副縣長林田富4日上午應邀代表彰化縣長王惠美參加彰化女中102年校慶活動，上台致詞時竟自以為幽默稱「彰中學生像哈巴狗一樣」、「王校長教得好」；更大吐苦水，針對最近臨危受命兼任消防局長卻遭受議員質疑沒有消防專業，還反問台下學生「難道當總統也要有總統專業嗎？」讓台下學生和彰中彰女校長都一片尷尬。

林田富曾在前縣長卓伯源任內擔任教育處長、副縣長等職務，今年3月回鍋彰縣府接下副縣長一職，近日再兼任因喬友大樓火警案後懸缺的消防局長一職，並赴議會定期會備詢，引發縣議員們一片砲聲隆隆、語帶譏諷，痛批外行領導內行，還要王惠美趕快去拜拜保平安。

林田富在彰女校慶上致詞約3分50秒，盛讚彰女校友撐起半邊天，又自以為幽默說彰中學生像哈巴狗，是王校長教得好，引發台下一陣譁然；更說男生在女生面前當狗是好事，比當狗熊好，有人讀到博士還欺負人不對嘛！

爭議言論全程遭在場學生錄下，並以「哈巴狗」為題上傳YT，民進黨彰化縣黨部主委邱建富，晚間也在粉專貼出經剪輯的1分半鐘精華版，截至深夜已有數千人次觀看。

邱建富痛批，林田富不僅無消防專業，更口無遮攔，先是說彰中校長自己學校不待跑到彰女來，在彰女校門口看到非常多彰中學生像群「哈巴狗」一樣，這種性別歧視的字句，竟大喇喇的說給學生當笑料，簡直無聊當有趣。

邱建富說，這種發言不是一個縣府長官該有的表現，尤其還當著學生面前公然批評議員質詢，目中無人高傲的態度，實在不適任。

林田富的致詞內容也遭臉書粉專「靠北彰女」匿名吐槽，「若副縣長下次要參選絕對不會投他，還以為性別平權是大家都懂的事」；貼文引發不少學生回響，除了留言汪汪汪、哈巴狗的眼淚、火神的鼻涕，還酸副縣長上台前是否抽大麻了才會言行脫序？

彰中學生會沈姓學生代表更在「彰化人大小事」社團，分享YT「哈巴狗」影片網址，貼文稱「副縣長對不起，我沒有用，沒辦法撐起彰化的半邊天，只是一條趴在彰女外面的哈巴狗，但貼文隨即遭刪除，並遭限制發言。