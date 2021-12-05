伊朗與主要強權的核子談判觸礁，伊朗防空部隊今天在中部納坦茲（Natanz）提煉濃縮鈾設施附近進行防空演習試射一枚飛彈，在空中引發巨大爆炸聲響。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，距前述核設施僅20公里的巴德魯德市（Badroud）上空傳出巨大爆炸聲。目擊者告訴IRNA：「巴德魯德居民聽到爆炸聲並見到強光，顯示在城市上空有個物體剛爆炸。」

但納坦茲地區防空指揮官告訴國營電視台，毫無值得擔心理由。那位指揮官說：「一個小時前，那個地區的我們的飛彈系統之一測試備戰態勢，沒有什麼好擔心的。」

以色列強烈反對伊朗與世界強權於2015年達成的核子協議，那項協議是要抑制伊朗的核子計畫，交換國際解除對德黑蘭實施的經濟制裁。以色列領導人長久以來一直揚言，倘若認定外交手段無法遏阻伊朗發展核武，它將逕行採取軍事行動對付伊朗。（譯者：劉學源）1101205