四大公投將在12月18日投票，日前最新的公投民調顯示，四項公投案的同意與不同意比例都逐漸拉近，甚至有翻盤可能。針對國民黨在公投上是否能逆轉，前民進黨立委沈富雄建議，把其他3項公投案先擺著，不用太費力；國民黨內則全力支持「重啟核四」，沒有第二條路了。

針對目前還有17天的時間，國民黨能夠在公投上振作氣勢，甚至逆轉居下風的議題嗎？沈富雄4日在網路節目《深喉嚨ONLINE》表示，他勸國民黨，從今天起這17天，把其他3項公投案「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」擺著，不用太費力；而全國的國民黨內有頭有臉的人則全力支持「重啟核四」，沒有第二條路了。

沈富雄曾在廣播節目上表示，國民黨很早跟他說，一定會打萊豬議題，他卻認為，國民黨是「柿子挑軟的吃」，反萊豬的支持度一路都領先，但現在媒體都開始以核四是否為國民黨的破口來討論藍營內部分裂，所以他打從開始就認為國民黨要打「核四」才對，要去打最困難的議題。

至於許多人擔心，若公投通過，民進黨恐不認帳，沈富雄說，那民進黨是在慢慢付出它的代價，不過，他目前仍起碼相信，民進黨公投通過了就會處理。