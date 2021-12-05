民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚禁施暴震驚社會，近日又爆發案外案，林秉樞被指是綠營網軍之一，而CTWANT記者獨家取得一份收據，是林秉樞在今年11月底，向知名美術館「尊彩國際」購入一批要價逾百萬元的藝術品。經過交叉比對，目前無業的林秉樞竟有超過2300萬元的永豐銀行存款，令人咋舌。

根據CTWANT記者獨家得的資料顯示，在11月26日，林秉樞爆打高嘉瑜後2個禮拜，他向位於台北市內湖區的獨棟大型美術館「尊彩藝術中心」（尊彩國際藝術有限公司），購買4件總價176萬元的骨董字畫、水墨大師等畫作。在匯款單上，有清楚的林秉樞三字簽名，與匯款金額、帳號，左下方則有清楚的永豐商業銀行蓋印。

根據CTWANT獨家取得的匯款單，林秉樞在上個月底，花了170多萬元，在內湖的美術館買了4件藝術品。（圖／讀者提供）

林秉樞的ATM交易明細表意外曝光，他在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，可用餘額竟超過2300萬元。（圖／讀者提供）

另有一份資料，日期是11月9日的ATM交易明細表，這筆交易金額2萬元，銀行代碼807（永豐銀行），右下角的「可用餘額」顯示高達八位數，超過新台幣2300萬。

根據CTWANT記者比對上述ATM交易明細表，與林秉樞給「尊彩國際」的匯款單，發現帳戶的16位數字完全相同，加上都是永豐銀行，應為同一帳號，林秉樞驚人的身家也隨之曝光，僅銀行存款就超過2300萬。

但是43歲的林秉樞，長年來沒有正當工作，不但月月豪擲萬元住飯店，還有錢買高價藝術品，檯面上並無正職的林秉樞卻鉅額存款，錢從何而來令人好奇。

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