黃蜂隊5日宣布，控衛「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)、得分後衛洛席爾(Terry Rozier)、前鋒麥丹尼爾斯(Jalen McDaniels)、中鋒普朗里(Mason Plumlee)被列入聯盟的安全與健康協議，也就是他們可能被驗出感染COVID-19，預計缺陣數場比賽。

依照目前的規定，打過完整疫苗的球員檢驗結果若是「陽性」、「無法判定」兩種情況，都只會被隔離10日。這幾位還有機會提早回歸，當他們接下來24小時獲得兩次PCR檢測陰性結果，即可被判定「偽陽性」。

在此之前，ESPN記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導，黃蜂隊擔憂內部可能有更大的疫情爆發，包括職員工。第一批被宣布染病的是拉梅洛鮑爾、洛席爾，接著才追加麥丹尼爾斯、普朗里。

拉梅洛鮑爾是球隊主將，場均20分、7.7籃板、8.3助攻，他是上季的年度新人王，他場均出手7.5次三分球有39%命中率，整體有效命中率50%，和哥哥朗佐鮑爾(Lonzo Ball)都是以外線為主要攻擊。洛席爾是先發得分後衛，本季場均17.7分、35%外線命中率。普朗里是先發中鋒，有6.8分、7.3籃板。黃蜂一下子失去3位先發球員，目前13勝11敗。

今年10月，黃蜂老闆麥可喬丹(Michael Jordan)在Today Show視訊受訪時說：「所有人都在談論疫苗，我本人是堅信科學的，我絕對支持聯盟的疫苗政策，如果大家都遵守肯定沒事。」黃蜂隊全員的疫苗接種率為100%。