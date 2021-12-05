民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案件，因PTT一位帳號名稱為「CrazyWinnie」（沒品維尼）的網友帶風向幫林秉樞洗白，且此帳號擁有人被傳是另一網路名人李柏璋，風波燒不完。雖李柏璋否認發文，但昨又傳出2020年台南市議員謝財旺在PTT上遭網友爆料對警局施壓，該帳號擁有人稱將帳號借給李柏璋使用，引起網友議論。不過， 該帳號擁有人昨（4）日親自在網路發聲指自己姓李但並不是李柏璋、更非網軍，不清楚怎麼會變成「網軍」。

鄉民「AirJordan」去年10月在PTT上爆料，稱謝財旺到學甲分局關說交通罰單一事，還拍桌嗆警；依學甲分局表示，警方後來查出該帳號擁有人姓陳，並稱將帳號借給李柏璋使用，警方傳訊李柏璋未到案，全案於2020年10月19日函送台南地檢署偵辦。

而近日因傳出李柏璋使用「沒品維尼」在PTT上帶風向的消息，雖然李柏璋否認使用該帳號，但還是引起網友討論，「AirJordan」帳號也因此再度被關注。昨日下午「AirJordan」親自現身PTT發文，說「事情演變成這樣，我想是我該和大家坦白身份的時候了」，並指出自己雖然姓李，但卻跟李柏璋完全沒有關係，也不是靠網軍或政治打手維生，不清楚怎麼會被說成是網軍。

「AirJordan」說，自己是因為寫爐渣相關的內容被網友關注，而他之所以會知道這麼多有關地方的事物，其實是因為母親擔任台南民意代表多年的關係，且直到現在都是民進黨提名的民意代表，因此從小就常常接觸到里長、議員、幕僚及局處首長等。

「AirJordan」透露，自己的母親是台南市長黃偉哲派的，因此自己要開始寫爐渣相關的內容時也掙扎很久，怕會影響到家裡，但他認為「難道我們支持民進黨就要放任底下的人做壞事嗎？難道我們就只能悶不吭聲當作沒看到嗎？」因此還是決定瞞著家人在網路上爆料。

不過，也有網友看完「AirJordan」的自清文後，發現不合理之處，直言依2020年警方調查後稱帳號擁有人姓「陳」，但這位「AirJordan」卻自稱姓「李」，因此提出質疑。對此，「AirJordan」也回應，不清楚警察是怎麼查的，並強調他所說的內容與自己的身份都是真的，若有需要非常願意到案說明。