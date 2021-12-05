下雨了，氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣減弱、氣溫回升，北部、東半部偶有局部雨，周一、二(6、7日)微弱鋒面掠過及東北季風增強，大台北、東半部有局部雨，北台灣轉涼，早晚微冷，其中又以明天的水氣最多、雨最大，基隆北海岸及東北部降雨較全面，有局部較大雨勢。周三、四(8、9日)北台灣仍偏涼，直到周五東北季風減弱。

至於下波強冷空氣冷何時報到？吳德榮表示，最新模式模擬顯示，未來10天無強冷空氣，但下周一(13日)有另一鋒面通過，帶來天氣的轉變。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨冷空氣雖漸減弱，但在輻射冷卻作用下，西半部低溫仍降至10度以下，今晨最低溫出現在苗栗、新竹7.5度，北部低溫12.6度，南部9.8度，東部12.1度。

吳德榮表示，今天轉偏東風，冷空氣續減弱，氣溫回升，西半部晴朗，北海岸、大台北東側及東半部雲量增多，偶有局部降雨。北部氣溫14至23度，中部11至27度，南部11至28度，東部13至25度。

吳德榮表示，周一、二(6、7日)微弱鋒面從北部海面掠過、東北季風增強，大台北、東半部轉有局部雨，北台灣略轉涼、早晚微冷，其他地區影響輕微。周三、四(8、9日)東北季風影響，北台灣偏涼，周五、六(10、11日)東北季風減弱，北台氣溫略回升，至於中南部則是周三至周六皆為舒適微熱，早晚涼的好天氣，東半部及北海岸偶有局部短暫雨。