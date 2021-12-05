全聯超市積極展店，台中一名網友表示，家附近終於要開一間全聯，也在店門口掛上大大的布條預告，但布條上方的開幕日期卻寫「2121年1月15」，令他忍不住笑「不知道能不能看到它開幕的那天」，圖文曝光也讓大批網友笑稱「一開幕就百年老店」、「這是蓋給子孫消費的」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》分享一張照片指出，全聯即將在台中開新分店，更在店門口掛上斗大的布條預告開幕日，不過上方的日期卻寫著「2121年1月15日，台中山西店隆重開幕」，等於100年後才會開幕，他忍不住揶揄「不知道能不能看到它開幕的那天」。

圖文曝光後，引發上千網有按讚、留言，「一開幕就百年老店」、「這間門市一定是超級旗艦店，光是裝潢要花100年」、「百年選址，百年老店」、「看來我要叫我兒子幫我去看開幕了」、「這是蓋給子孫消費的」、「它開幕，我可能在土裡面看了」。

不過留言中也有人拍出最新的照片說，因廠商印刷錯誤，所以才會出現日期錯誤的布條，目前已經掛上正確的日期為「2022年1月15日」，令不少網友直呼「這才對啦」，更有人笑稱「這一定是全聯最新的行銷手法」、「成功吸引民眾眼球，這招超厲害」，使得門市都還未開幕，就話題十足。