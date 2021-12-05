湖人球星詹姆斯(LeBron James)疑似確診COVID-19而被列入健康安全協議的停賽名單，白白損失幾天之後發現是「偽陽性」。詹姆斯在對戰快艇的賽後記者會表達自己的不滿，「除了前一晚有機會去看我兒子的比賽，我感到困惑與挫折，還有憤怒。我什麼都不能做，星期一回來之後就只能蹲在家裡。一直到昨天下午4點解除警報，今晨是我周日對戰活塞以來第一次碰到球。」

詹姆斯因此損失了對戰國王的比賽，讓他不爽的主要是聯盟粗糙的處置方式。詹姆斯說：「我第一次檢驗是陰性，第二次是陽性，照理這時候應該馬上再幫我測一次，但是我驗出陽性之後他們就沒有接著再測，直接被協議規定隔離。這是讓我有點生氣的部分。我得一個人從沙加緬度（國王隊主場）回家，他們不許任何人跟我一起，保全人員什麼的都不行。我還得與孩子們隔離，造成許多不便，這是令人生氣的地方。」

打從一開始詹姆斯就不相信自己染病，「我知道自己一定會被解除隔離，因為我的身體完全沒有不適。當然可能是無症狀的（感染），但如果我只有1次陽性檢測結果，那我們到底在做什麼？我認為處理方式很糟。」

詹姆斯表示他絕對遵守聯盟的健康與安全協議，他只是希望聯盟可以更細心一點。詹姆斯返回洛杉磯之後才做了更多檢測，全數都是陰性。聯盟的規定將會愈來愈嚴格，未來沒有加打一針（俗稱第3劑）的球員會被要求每日檢測。