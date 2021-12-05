日本AV女優桃園怜奈擁有甜美臉蛋及I級傲人火辣上圍，大學時出道拍AV時，由於身分被起底，僅拍3支影片就引退，沒想到大學畢業當2年上班族後，又再度回歸AV界，她也吐露因為拍過AV一事曝光，到職場上班時頻頻遭到公司高層騷擾。

桃園怜奈近來上談話節目時，吐露19歲時出道時想當寫真偶像，沒想到卻是拍了3支AV，身分曝光後，不僅私照在網路上被瘋傳，還常收到友人傳來自己的裸照，不過她不畏外界指指點點，依然把大學念完，還到一家頗具規模的企業上班，沒想到進公司後，就被人事部長較去詢問傳言真假，還有公司高層邀以「喝酒」名義邀約她，不過都遭到她拒絕。

桃園怜奈在當2年上班族後，去年9月閃電復出拍AV，一復出就被外界以「拍3支就引退傳說中的爆乳美少女」稱號炒熱話題，果然立刻吸引眾人目光，她透露昔日飽受網路傳言，才決定退出AV界，當個平凡的上班族，不過某天Google名字後發現是網友口中的「爆乳美少女」，加上網友留言支持，讓她決定放下一流企業員工的稱號，重新回歸AV界拍片。