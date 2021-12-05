彰化縣鹿港鎮粘姓丈男子仗著家族親友都是地方民代，長期家暴妻小達2年的時間，後經婦人找上網紅正義哥求援才獲得關注。警方指出，7月28日王女報警，2名員警到場後誤信片面說詞後離去，讓王女再次遭到毆打，目前已懲處2員。

王女指出，六年前與前夫生下一子，因家暴問題離婚，兒子還在強褓時，因緣際會認識粘男，兩人墜入愛河後再組家庭，起初粘男對她與兒子很好，視如己出。王女表示，自2019年開始，粘男疑似因工作不穩性格丕變，把她們當受氣包，經常在酒後拳打腳踢，但她求助無門，甚至報警時，到場的員警輕信家人的片面說詞，認為無事由便離去，在警方離去後，她再次被粘男毆打。

據了解，33歲粘男無業，親友多為地方民代，家族勢力龐大，包括其父親生前為福興鄉民代表、伯父曾任代表會主席，已故的叔叔更是知名的彰化砂石教父、前副議長粘仲仁。

警方指出，王女今年7月28日向轄區派出所，到場員警確實聽信家人片面之詞離去，王女母子在員警離去後再度遭毆打，29日凌晨再度報案指遭家暴，分局立即依規定受理、通報，在社會處介入下立即安置母子倆，此外，2名員警已因處置案件不當被懲處。

此外，王女已向粘男提告傷害、妨害自由及毀損物品案，鹿港警方於8月27日函送彰檢偵辦，檢方已於11月16日偵結將粘男起訴。而母子倆目前獲安置，但憂心粘男會再找麻煩，才找上網紅正義哥尋求協助，將消息曝光媒體。

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