32 PTS | 11 REB | 5 AST | 73.7 FG%



World's Most Famous Arena, meet the World's Best Player 😤 pic.twitter.com/SnRcyqtKPy — Denver Nuggets (@nuggets) December 4, 2021

金塊中鋒「小丑」約基奇再次展現他強大的禁區破壞力！儘管約基奇5日先發只打27分鐘，卻拿全場最高32分，外加11籃板、5助攻，幫助金塊作客以113比99輕取尼克，也送尼克3連敗，金塊總教練麥克馬龍說：「贏球是最棒的良藥！」

畢竟這是近況欠佳且傷兵累累的金塊，最近10場當中的第3場勝利而已，恩納吉替補攻下21分，且抓8籃板，巴頓13分、6助攻與6籃板，傑夫格林11分，金塊最近不僅3名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，更有3名傷兵無法上場。

尼克不僅苦吞3連敗，本季更在自家主場麥迪遜花園廣場只拿5勝8敗，也讓今天貢獻24分的蘭道爾表示，「我們必須從鏡中好好審視自己，然後自我決定這個球季該怎樣呈現，我們必須做到這點才行。」佛尼爾也拿15分，巴雷特13分。

蘭道爾也再次強調尼克的球風，「我已經說了一整年，而我現在還是繼續這樣說，我們想要贏球仍靠防守，那樣才是真正的我們。」可惜不管他怎麼說，尼克今天讓金塊全場命中率高達5成24，三分命中率也有4成65，根本沒有做好防守！