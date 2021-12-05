民進黨立委高嘉瑜受暴案越演越烈，傳出前綠委段宜康曾為林秉樞施壓媒體，段3日坦承曾與周刊聯繫、但強調並未施壓。民進黨台北市議員梁文傑在政論節目上也強調，段沒幫林秉樞說情，並直言自己和林僅有一面之緣，不過，當同台的主持人趙少康說到林秉樞身高時，梁卻表示林秉樞身高並非180公分，而是約173公分。此言一出引起網友熱議，不少人疑惑，不熟怎會知道身高有173公分？另有網友認為莫非梁文傑慌了？

梁文傑昨（4日）在政論節目「少康戰情室」上表示，自己不認為段宜康和林秉樞有很深的關係，因為他跟段宜康認識很久了，所以如果林真是段的小弟的話，那林可能也是自己的小弟；他並自曝自己只見過林秉樞一面。梁強調，林秉樞善於經營關係，所以林秉樞會叫人家老大，也很有可能叫每一個立委都老大。

梁文傑還說，披露林秉樞施暴的記者和段宜康很熟，自己也認識這位記者，所以段宜康一通電話打去問是什麼事情就知道了，但段宜康沒有幫林秉樞說情，只是告知林秉樞周刊處理進度，其餘請林秉樞自己面對。梁文傑認為，高嘉瑜受暴案應該著重在高嘉瑜和林秉樞兩人之間，但追查重點似乎變成林秉樞這個人的關係，現在應該把林秉樞的刑責弄清楚，不用去管林秉樞到底認識誰，怎樣認識高家瑜，現在應該要就事論事，把焦點鎖定清楚。

趙少康表示，高嘉瑜曾說過會認識林秉樞，是因為林會在問政給出建議，且林看起來很體面，有180公分，還是政大博士生…；這時，梁文傑打斷趙少康的話，直說林秉樞沒有180公分，大約只有173左右。

網友聽完梁文傑的說話，在分享「少康戰情室」政論節目的Youtube下方及批踢踢留言表示，「只見過一面也可以隨口就馬上否定林先生身高不是180公分，還可以反口就説出一個細緻到個位數的173公分，我不知道這種算泛泛之交，還是交情匪淺」、「梁文傑帶風向的目的也太明顯了吧？而且你怎麼知道他只有173公分呢？你身為一個公眾人物天天都要跟很多人見面見過一面的人居然能夠記得他多高」、「梁文傑慌了」。

還有批踢踢網友挖出梁文傑日前在Yahoo的網路政論節目「鄉民大會」曾說，自己和兩邊都認識，直言「次元刀（意指切割）最近應該很缺貨，大家搶的很兇齁」、「笑死！本來想說不認識，怕被打臉改成見過一面」。