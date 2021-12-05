CNN王牌主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）動用人脈幫助涉入性騷案的哥哥、紐約前州長古莫準備訴訟，CNN 4日宣布即刻開除克里斯．古莫。

美國有線電視新聞網（CNN）昨（4）日宣布，由於在調查王牌主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）涉入哥哥、前紐約州長古莫性騷案中發現更多資訊，因此解僱克里斯．古莫，並且「即刻生效」。

綜合CNN、美聯社報導，CNN昨日發布聲明，宣布開除王牌主播克里斯．古莫。CNN在聲明中指出：「克里斯．古莫上周稍早被停職，以進一步評估他涉入哥哥辯護案的新資訊，我們聘請一間有聲譽的律師事務所進行審查，並且已經將他解僱，立即生效。」

Statement on Chris Cuomo’s termination from CNN. pic.twitter.com/yKPwYtMznD — CNN Communications (@CNNPR) December 4, 2021

聲明補充：「審查過程中出現了額外資訊。儘管解僱，我們仍將進行適當調查。」

紐約前州長古莫（Andrew Cuomo）被控性騷擾至少11名女性，他8月宣布請辭下台。

身為弟弟的克里斯．古莫先前聲稱，哥哥爆發醜聞時曾試圖支持哥哥，他當時強調自己不是作為顧問幫助哥哥，而是以弟弟的身份傾聽、提出看法，不過紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）11月29日釋出的調查文件發現，克里斯．古莫在作為CNN主播的同時，還無償擔任哥哥的幕僚，動用自己在新聞界的人脈幫古莫的團隊準備訴訟。

調查發現，克里斯．古莫施壓消息來源，要求提供提出控訴女性的相關訊息，並且回報給古莫團隊，還積極幫助團隊制定針對控訴的回應。

30日CNN宣布克里斯．古莫無限期停職，指出紐約州檢察官發現的內容已經嚴重到必須讓克里斯．古莫停職，CNN當時發布的聲明指出，「當克里斯向我們坦承向哥哥的團隊提供建議時，他打破了規則。」

聲明還指出，調查文件顯示克里斯．古莫涉入紐約州長性騷案的程度超過CNN先前所知，因此決定讓克里斯．古莫無限期停職。

CNN當時表示，將聘請外部公司審查多達數千頁的調查文件。