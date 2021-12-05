民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案件傳出案外案，一名PTT鄉民「CrazyWinnie」（沒品維尼）因帶風向幫林秉樞洗白，遭指背後使用者為「台獨機關槍」李柏璋，另一個帳號「AirJordan」也被指與李柏璋恐有關，但均遭否認。不過有網友發現，「CrazyWinnie」、「AirJordan」兩個帳號曾在50分鐘內於同一個IP位址發文，近年也常都發文打黃偉哲，具有某一程度共通點，讓網友質疑「怎麼辣（那）麼剛好」。

高嘉瑜事件爆發後，沒品維尼在PTT八卦板發文幫林秉樞洗白，事後遭指背後使用者為李柏璋，不過李柏璋本月2日在臉書發文，強調沒有承認過自己是沒品維尼，說「不要在那捏造我從未說過的話、未承認過的事」。

而在李柏璋捲入這次的事件後，另有網友指其過去疑似曾使用另一個帳號「AirJordan」，在PTT爆料台南市議員謝財旺到警局關說、拍桌嗆警的事件，但自稱是「AirJordan」本尊的李姓網友4日下午也回應，這與李柏璋完全沒有關係，歡迎網友舉證讓他帳號被砍。沒想到，又有網友發現詭異之處！

一位自稱是「綠蟑螂考古系」的鄉民今晨在PTT八卦板發文，發現沒品維尼、「AirJordan」這兩個帳號，曾數次在相近時間點的同IP發文，其中2012年9月11日的時間差還在50分鐘內，而且共通點還有以前常在NBA遊戲發文，近幾年則是一起打黃偉哲，提出疑問想知道兩個帳號之間有什麼關係，並說「小弟沒別的意思，只是想學術研究交流一下而已」。

其他網友看完也全笑酸「失智列車又撞山啦」、「這麼巧，怎麼又是這兩個人同IP」、「塔綠班內鬥」、「網內互打真精彩」？