李國毅昨（4日）開車違規迴轉被警察攔下盤查，酒測值高達0.33毫克超標，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦，地檢署複訊後無保飭回，他也在臉書發文表示做了不好示範 鄭重向社會大眾道歉，妻子甘煖琳則在Instagram發文強調老公確實犯錯，但還是想幫忙辯解一下。

甘煖琳表示昨（4日）中午是孩子的滿月酒，沒想到午宴吃比較晚，由於沒有準備到足夠奶粉，加上擠奶器也沒帶，在小孩肚子餓加上漲痛快變石頭奶的情況下，決定先行返家，但老公李國毅擔憂她開車技術不好，加上當地車流量又多，想幫她從停車場迴轉到對面餐廳就好，沒想到就此警察攔下，她也為此致歉：「嗯～真的是我們的錯，喝酒不管多少，真的就是不能開車！真的該被罰」。

李國毅妻子深夜PO文認錯，並還原整起事件始末。（圖／kanorange IG）

甘煖琳強調酒駕是不應該的行為，平時也不會做出錯誤行為，由於這次情況比較急，也很愧疚若自己開車技術好的話，就不會讓老公這樣做，接著再三致歉：「我們會深刻反省，對不起」，但也不忘緩解氣氛：「先生一定會怪我，你有必要說這麼細嗎？連擠奶這種害羞字眼都打出來」。

甘煖琳強調夫妻倆不是刻意犯錯，只是一時糊塗。（圖／kanorange IG）

甘煖琳解釋由於老公是公眾人物，一定會有很多人關切此事，才會特別發文提及此事，主要是想告知大眾夫妻倆不是刻意犯錯，真的只是一時糊塗，接著強調：「真的心不要急躁，會影響判斷」，也不忘再三呼籲：「喝酒真的不要開車，不要移車」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！