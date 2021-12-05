最近為了自己想要復出打先發跟火箭鬧翻的沃爾，看來暫時還是找不出可以上場的答案！根據《The Athletic》記者大衛艾卓吉5日爆料，如果沃爾可以跟火箭達成買斷協議，那麼籃網或公鹿很有可能成為他的新東家，問題是他買斷機率很低。

沃爾當前面對最大的現實問題，就是他還有高達兩年9170萬美元的合約，但以他現在的身手或價值來看，怎麼也不值這個價碼，也讓大衛艾卓吉坦承，「買斷不太可能，因為沃爾剩餘合約金額太高了，所以目前雙方沒有任何買斷理由。」

「買斷合約對於火箭沒有任何幫助或助益，」大衛艾卓吉表示，「就算沃爾願意放棄其中的1000萬美元，火箭也需要承擔沃爾本季剩下的3400萬美元薪水。」簡單來說，就是雙方都不肯平白喪失金錢，也讓兩邊僵局只能這樣繼續下去。

其實沃爾與火箭的這個僵局，唯一的解決之道就是沃爾願意低頭改打替補，因為球員最重要的還是可以上場打球，假如你始終沒法上場，外界也永遠不知道你當前的身手或表現如何，太久沒上場更會造成球技生疏，問題是沃爾還放不下自己球星架子！