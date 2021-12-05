【愛傳媒朱宗慶專欄】樂團成立即將滿36週年，一路以來，以各類型的演出形式，追求打擊樂的不同可能，一直是我們不變的核心。

大約39年前，從維也納回到台灣時，我對打擊樂便有一個發展藍圖。從打擊樂的特性：樂器來源、聲音來源、演奏方式的豐富多元，延伸至類型多元的演出形式，從經典、實驗性、親子、推廣、節慶、校園，再到擊樂劇場，持續探索打擊樂、培養更多人才，也讓觀眾有更多元的選擇。

而樂團創立將近36年，從大眾對於打擊樂陌生以及不熟悉，到打擊樂現在在台灣環境裡的作品、人才的活躍，樂團所做的每檔演出、每件事，幾乎都可說是將這個發展藍圖具體實踐，並呈現給每一位觀眾。在此過程裡，擊樂劇場《木蘭》對於樂團而言，就是個極具代表性的作品。

記得在1986年樂團創團起，我們便陸續與雲門舞集合作《薪傳》、《綠色大地》、《九歌》；1989年，參與蘭陵劇坊《螢火》演出，開始與「跨界」有所接觸。

接下來，打擊樂團開始思考「音樂劇場」的可能性，1989年起，陸續推出《脈動的大地》、《音樂劇場－夢風鈴》、《狂放部落》等節目，正式引入「音樂劇場」的演出形式。一直到2010年，樂團與李小平首度合作《木蘭》、2012年推出《聆聽微笑》、《擊度震撼》、2016年《界》等節目，樂團已累積許多截然不同的跨界演出節目。

還記得2010年《木蘭》首度推出後，反應不俗，但我總認為有可以更好的空間，於是，我找來了導演李小平、作曲家洪千惠，再一次的表達我的想法與期待，三年後，全新版的《木蘭》再度登場，此時，「擊樂劇場」形式已逐步成熟，並奠定以「打擊樂」為主體，再透過戲劇、舞台、燈光、服裝等設計加以融合的基礎。

而後在2017年《木蘭》國內外巡演，2019年、2021年第二部擊樂作品《泥巴》，我們持續探索擊樂劇場的無限可能性，更步步將擊樂劇場更完整呈現。

睽違5年，年底即將再度上演的擊樂劇場《木蘭》，我們仍然以挑戰自我的精神努力中，倒數27天，所有團員、製作群、行政同仁皆在如火如荼的準備，從排練、各項設計與安排，為帶給觀眾最好、最精彩的體驗，全力以赴！更剔透、更細膩的《木蘭》，即將與大家相見！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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