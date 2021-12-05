COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株持續蔓延擴散，4日又有盧森堡、尚比亞、智利和羅馬尼亞通報首度發現Omicron確診病例，該變異株迄今已入侵43個國家地區。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）4日表示，盧森堡發現境內首例COVID-19新變異株Omicron確診病例。ECDC指出，盧森堡有一人確診感染Omicron變異株，詳細情況不明。

非洲南部國家尚比亞當天也通報首起Omicron變異株確診病例。尚比亞衛生部表示，有3人確診，其中1人無症狀，另2人症狀輕微，當中1人近期無海外旅遊史，也未接種疫苗。

此外，南美國家智利和東歐國家羅馬尼亞也首度發現Omicron變異株確診病例。

智利瓦巴萊索省（Valparaiso）衛生當局發表聲明說，11月25日從非洲迦納（Ghana）抵達智利的一名旅客，有提供PCR檢測陰性證明，但在機場的強制檢測結果呈陽性。那名旅客已施打2劑輝瑞（Pfizer）疫苗，似乎很健康，抵達後一直進行隔離。同班機其他旅客正接受重新檢測。

東歐國家羅馬尼亞衛生部今天表示，它偵測到境內首批兩起COVID-19新變異株Omicron確診病例，是11月30日從南非返國的2名羅馬尼亞人，兩人都進行居家隔離且無症狀。

截至目前已確認淪陷的43個國家和地區包括：

★亞洲：日本、香港、韓國、印度、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡

★大洋洲：澳洲

★北美洲：美國、加拿大

★中南美洲：墨西哥、巴西、智利

★歐洲：英國、德國、法國、義大利、荷蘭、比利時、丹麥、捷克、奧地利、瑞典、芬蘭、挪威、西班牙、葡萄牙、瑞士、愛爾蘭、希臘、冰島、盧森堡、羅馬尼亞

★中東：以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國

★非洲：南非、波札那、奈及利亞、迦納、辛巴威、突尼西亞、尚比亞。（譯者：劉學源/核稿：李佩珊）1101205