【愛傳媒張若彤專欄】談四萬塊換一塊，不如談國民黨帶來的黃金；談國民黨帶來的黃金，不如談全世界的黃金。戰後惡性通膨是怎麼來的？從全世界的黃金來看，也是一個不錯的觀察角度。

1.二戰使得絕大部分的國家都民窮財盡，各國手頭上的黃金早就敗光了，而這些黃金跑到哪裡去了呢？基本上有七成（一說八成）都掌握在美國手裡。

2.戰時各國都在濫發貨幣，戰後除非抵賴（如日本），就只能重回金本位，好好整理一番。但各國手上黃金不足，貿然實施金本位，該國金融必受手頭上滿滿黃金的國家操控。

3.迸！布雷頓森林體系現身了。盟國商討之下的結果，確立了以美元為國際貨幣中心的新貨幣體系。美國對各國政府保證美元與黃金的自由兌換，而各國貨幣則與美元維持固定匯率不任意貶值。

4.美元成為二戰後新的國際貿易清算媒介，獲取美元做儲備，對於一國的經濟、本國貨幣安定就十分重要。但這體系有一個當時人還搞不太清楚的惡性bug。

5.對於美國以外的任何國家來說，獲取美元有三個管道：a.出口大於進口；b.獲得美元商業投資或借貸；c.美國政府直接援助。

5a.出口大於進口？拍謝，戰後各國都在重建復興，所有政策都在鼓勵物資進口。這條路gg。

5b.獲得美元商業投資或借貸？拍謝，戰後立刻面臨共產革命的國家，資本會大逃亡。這條路gg。

5c.唯一的苦海明燈只有美援。在美國沒有援助之前，一狗票國家均處於上面所說的系統性問題。二戰美國基本國內工業無損，戰後美國越賺錢，海外流動的美元就越少，各國就越難取得；各國越想復興，本國貨幣就越搖搖欲墜；經濟越搖搖欲墜，共產主義就越吸引老百姓。

6.砰！恭喜歐洲，場上出現了馬歇爾計畫（歐洲復興計畫），美援源源開到，赤化抗性+1000。

7.恭喜中華民國，這個計畫沒貴國的份，念你手頭上還有一點黃金，趕快 #四萬塊換一塊，再撐個幾天吧。

8.也恭喜台灣人民，現在你們可以組織民兵和共產黨決戰了！（如圖，1950年5月中，盛傳台灣即將共產化、廢除私有財產制的前夕，蔣渭川建議組織民眾自衛隊，打算跟共產黨和蘇聯戰到最後一兵一卒）。

9.砰！六月底韓戰開打。恭喜中華民國，你們的幾十萬大軍又有了利用價值，美援來了，也恭喜台灣人民，在清理掉內部的共黨地下工作者前，你們至少可說是暫時保住了私有財產（還有你們的茶業公司）。

10.你解鎖了新任務：在窮人家動手搶之前，先把土地給人家了吧。啾咪，台灣水牛披上「+9耕者有其田」公會外袍，赤化抗性+1000000。一名不願透露姓名之地下工作者大罵國民黨不講武德。

有興趣的朋友，可參閱IMF網站Foreign Exchange Famine、Dollar Glut（& Gap）、Triffins Dilemma等說明。

作者為《究竟二二八》作者

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