彰化縣鹿港鎮粘姓男子遭控家暴妻小長達2年，受暴女子在7月二度報警，日前找上網紅正義哥求助，3日晚間鹿港分局再度接獲通報，警方以車追人，於昨日在台中將粘男逮回，全案將依傷害、妨害自由移送彰化地檢署偵辦。

據了解，受暴的王女找上網紅正義哥求助，控訴粘姓丈夫自2019年開始，經常毆打她與前夫所生的兒子，只要酒後就會對母子倆拳打腳踢，把人當肉沙包往死裡打，曝光在網路上的影片中，王女及其兒子傷痕累累，令人不忍。

而粘男現年33歲無業，親友多為地方民代，家族勢力相當龐大，包括其父親生前為福興鄉民代表、伯父曾任代表會主席，已故的叔叔更是知名的彰化砂石教父、前副議長粘仲仁。

3日晚間再度接獲王女報案，旋即報請彰化地檢署指揮偵辦，經警方連夜透過監視器追人，於4日晚間7時許於台中將粘男逮回，全案依傷害、妨害自由等罪移送法辦。

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