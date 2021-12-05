南韓女團EVERGLOW（에버글로우）是大陸樂華娛樂旗下的6人組合，成員有5名韓籍成員E:U、施賢、Mia、Onda、Aisha和1名陸籍成員怡人，出道2年多卻爆抄襲流行天后蔡依林去年演唱會的造型服，她們的造型師趕緊PO致歉文，承認買到山寨品。

大陸獨立設計師品牌「WINDOWSEN」2日在官方微博控訴EVERGLOW的《Pirate》MV中，怡人穿的打歌服和該品牌緊身胸衣非常類似，「因為這款束身衣是我們在2020年為蔡依林巡迴演唱會創作的訂製單品。」該品牌設計師感到失望和疑惑，喊話：「藝術作品應尊重原創，抄襲是完全錯誤和不可接受的行為。」呼籲EVERGLOW所屬公司樂華娛樂立即刪除所有拍到此服裝的鏡頭，並給出相關回應和解釋，否則將保留法律追究的權利。

陸品牌WINDOWSEN指控去年為蔡依林設計的胸衣，被韓團EVERGLOW抄去。（圖／微博@ WINDOWSEN）

消息傳回南韓，馬上引發韓網熱議，樂華娛樂尚未回應，但負責處理EVERGLOW的服裝造型師緊急在IG限時動態道歉，坦言因為不熟悉WINDOWSEN品牌，導致買到盜版商品，「對WINDOWSEN和EVERGLOW帶來非常大的困擾，感到非常抱歉。」造型師澄清自己絕對不是故意的，看到WINDOWSEN品牌的原創作品後，意識到自己購入山寨版，對自己感到非常失望，並強調此事件跟樂華娛樂、EVERGLOW無關，純粹是個人無知造成的爭議。

該造型師最後希望能得到WINDOWSEN品牌的原諒，期盼雙方能透過圓滿的溝通方式，找到最好的解決方法。

WINDOWSEN指控全文。（圖／微博@ WINDOWSEN）