魔剎核心，為查轉能石，無亮先生施術隱息，孤身一探。深深詭氛中，一雙媚眼凝視，眼前魔人渾然不察。頓時，掌起掌落不斷驚起沙塵，卻是招招落空，落花朝魔能光魚纏繞，無亮動彈不得，危機逼近！

天手湖外，殺機逼近，游離魔族肆虐武林，劍默言、龜忘年為護西窗月，無懼應戰，頓時喝聲連天。就在激烈戰鬥中，天地異狀，大地震動，遠方雷霆魔砲狂襲而來，鷺君驚察間，法寶六一星罩射出，魔砲極流逼眼而至！

皈依山門內，一粒轉能石，引爆魔界與中原雙方信任危機，賀樓瓊宇為護秦假仙，劍意凝劍卉，芳華溢千輝，梳心劍直取天魔！無天囚封印生變，駭目悚心，此時忽現一聲絃音，一股銳寒之氣，自石囚裂縫中席捲而出，直有伏殺萬物盡蕭條之威，只見無天囚內，命蕭疏獨坐其中！

不測風雲，震撼巨變，撼天威能驚爆，天下局面變化！欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂戰魔策》第9章：撼天之恨；《霹靂戰魔策》第10章：力挽狂瀾。