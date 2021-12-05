一戶2億元的豪宅國城定潮，是國城40年代表作，也宣告國城的轉型。洪平森白手起家，思想卻不守舊，願意放手，攜手兩子再創事業高峰。

根據《財訊》報導，高雄最新十大豪宅排行榜出爐，以單戶逾9000萬元交易總價排名第二高的「國城定潮」不但是新面孔，也是排行榜中唯一還沒完工交屋就創新高價的個案。據聞近期有買家豪擲2億元購入高樓層景觀戶，將成為年底實價登錄亮點。

挑戰超豪宅 重塑高端品牌

《財訊》分析，入榜豪宅各有特色，國城定潮創下許多第一。第一次有人在建案社區同時引進兩家日本米其林餐廳；高雄第一次有建商規畫從建築、景觀、室內、燈光、營建管理都是國際團隊；這樣的組合在台灣，目前也是前所未見。

國城建設將定潮視為40年的代表作，亦是國城塑造高端品牌的第一役。國城長期深耕高雄，全高雄都有國城的足跡，包括農十六、美術館、亞灣區、澄清湖、楠梓、路竹、鳳山等，有透天、也有大樓，首次挑戰超豪宅，從規畫蓋到現在已經12年，完工日卻一延再延，一副不急著賣的樣子。

根據《財訊》報導，國城建設的創辦人是洪平森，他曾擔任過台灣省建築開發商業同業公會理事長、大高雄不動產開發公會理事長。

建築本科系畢業的洪平森，26歲時向父親借了15萬元，從同學的朋友土地合建案開始創業。洪平森表示，他歷經台灣退出聯合國、美匪建交，土地出現逃命潮，不到6個月隨即石油危機、通膨，土地價格從谷底翻揚，一日三市。他說1978至1980年正是全國房市最瘋狂之際，有建商房子一戶賣200萬元，今天不買，明天就漲5萬元。

《財訊》報導指出，洪平森因為年輕有衝勁，30多歲就力挑21層大樓，遇上景氣大好，累積一筆財富。但他採取穩健保守策略，一年頂多推出2、3案，避免財務槓桿過大，也不喜歡炒地皮。洪平森說，當時有人光靠土地買賣暴富，遇上景氣反轉，「一坪100萬元變成30萬元！」他因此平穩度過80至90年代的建商倒閉潮。

2000年左右，洪平森在楠梓蓋一批透天別墅，通常是蓋完半年內完銷，最後一期卻賣了一年賣不完。他調查發現，原來是高雄3大產業支柱都在裁員，包括中油、加工區、海軍，為不繼續削價競爭，他將住宅推案腳步緩下。恰好得知隸屬經濟部加工出口區的高雄軟體園區，發包一波三折，承包商挖了洞就落跑，洪平森去接下土地6000多坪、總建坪4萬坪的爛攤子，投入超過28億元做商辦，被所有人笑神經病。