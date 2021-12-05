受惠於載板需求暢旺及電測機開始出貨，牧德(3563)11月合併營收2.29億元，月增9.2%，牧德預估，今年營收可望達成年增雙位數目標，牧德認為，未來高成長動能在電測機，在電測機、載板、軟板、半導體產品及Smart Camera五大產品同步成長下，明年營運相對樂觀。

牧德近幾年持續擴大產品領域，從PCB軟板、載板再跨入半導體、Smart Camera及電測機領域，其中電測機因設備門檻高，經過長時間努力，於第4季正式出貨，牧德董事長汪光夏也高度看好電測機「錢」景。

牧德11月合併營收為2.29億元，月增9.2%，年成長22.52%，累計前11月合併營收為25.55億元，年增15.46%，已超過去年合併營收 23.98億元，可望達陣今年營收雙位數年成長目標。

汪光夏表示，電測機市場龐大，為降低機台成本，減輕電測機重量，公司也針對電測機開發自有晶片，順利的話，明年第1季開始導入，期待機台加上自有晶片後能突破電測機推展障礙，未來牧德要高成長，就是靠電測機。

除電測機設備開始收割，在半導體部分，牧德亦在開發2D+3D第二代產品，將過往功能整合起來，半導體設備亦是明年營運成長重要動能。

牧德董事會決議上半年盈餘先配發每股2元股利，其餘留至明年後再決定發放。