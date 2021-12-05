根據《財訊》報導，在汽車與半導體產業帶動下，日本2021上半年度許多企業業績表現亮眼，連帶激勵股價走高。疫情後市值名列前茅的企業，也和印象中的傳統大企業有所不同。

根據《財訊》報導，日本許多企業最近公布2021會計年度上半年度（4月到9月）財報，從中可以看出，汽車、半導體相關製造業，以及海運、商社等公司業績急速復甦，股價也跟著大幅走高，其中不乏創十年來新高的企業。

根據《日本經濟新聞》統計，截至11月15日，發布財報的1689家上市公司，上半年度淨利總額約為20.3兆日圓，是去年同期的2倍，也比2019年上半年度疫情發生前，還多出兩成；除了通訊、營建等6種產業外，其餘30種產業最終獲利狀況都改善。

豐田股價飆高 供應鏈受惠

《財訊》報導指出，日本市值最高的豐田汽車公司，儘管因半導體供應不足而被迫減產，仍藉由調整商品策略，例如新推出利潤較高的休旅車，加上日圓貶值，上半年度淨利是去年同期的2.4倍，達到1.5兆日圓，創歷史新高。豐田接下來會全力增產，彌補先前減產的數量，預估全年度淨利比前一年增加11％，為2.49兆日圓。

此外，豐田宣布要買回自家公司股票和增加配息，都使得股價連日創新高。豐田的供應鏈也跟著受惠，例如近年來強化自駕車、電動車零組件的電裝公司，上半年度由去年的711億日圓虧損，轉為淨利1127億日圓，全年度估計是前一年的2.7倍，達3360億日圓。

根據《財訊》報導，汽車消費復甦帶動了化學、鋼鐵等產業的需求。包括旭化成、三井化學、信越化學工業、三菱化學控股等6大化學業者上半年度淨利都增加，而且有5家向上修正全年度業績，主因是石化製品行情走高，汽車零組件和半導體材料需求旺盛。JFE控股、日本製鐵和神戶製鋼所3家鋼鐵業者，都向上修正全年度獲利預估。

除了汽車外，《財訊》分析，另一個牽引的力量是半導體，相關企業也繳出亮麗的成績單，最近股價創新高的企業中，即不乏這一類廠商。例如日本最大半導體製造設備商東京威力科創、生產壓力感測器和壓力計的長野計器、強項在汽車的半導體廠商瑞薩電子、生產檢測半導體用光罩內部缺陷裝置的Lasertec、半導體晶圓洗淨等設備握有高市占率的SCREEN控股公司等。

另一方面，吸引股神巴菲特投資的伊藤忠商事、三菱商事、三井物產等五大商社，都上修全年淨利預估，而且因為能源價格大漲，這三家商社淨利估計約七千億日圓，創下歷史新高。三大海運業者日本郵船、川崎汽船和商船三井公司，則第三次上修了本年度淨利。