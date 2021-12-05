再過一個月就即將迎來2022年，許多人都相當關注轉運、開運等話題。近日命理專家小孟老師在臉書粉專發文，曝光12星座在2022年的招財方法，只要跟著做就有機會在明年大放異彩、口袋賺飽飽。

▍白羊座（03/21~04/20）

可在家裡床下放紅包袋，能讓健康滿分。

▍金牛座（04/21~05/21）

在床頭擺放金元寶造型物品，元寶下寫自己的姓名、生日，有機會讓好運旺12年。

▍雙子座（05/22~06/21）

在家開門45度角放金色物品，就能財運亨通。

▍巨蟹座（06/22~07/22）

建議多喝陰陽水（杯中放入鹽巴，先以熱開水沖一半，再加入冷開水）、半冷半熱的水。

▍獅子座（07/23~08/23）

在窗旁放立燈，記得男左女右的規則。

▍處女座（08/24~09/23）

將蝴蝶造型擺飾放在廚房或玄關。

▍天秤座（09/24~10/23）

在窗戶擺放葫蘆，能轉煞為福。

▍天蠍座（10/24~11/22）

在家放黃色或金色的衛生紙盒，象徵抽一張面紙就像抽一張鈔票。

▍射手座（11/23~12/21）

在房間或辦公室擺一盆開運竹。

▍摩羯座（12/22~01/20）

在書桌抽屜放五帝錢，讓你2022充滿帝氣。

▍水瓶座（01/21~02/19）

多觀想太陽能量，能趨動正向想法，往正確道路存錢。

▍雙魚座（02/20~03/20）

在腰帶內側用奇異筆畫9個$的符號，代表九五至尊、腰纏萬貫、富甲一方。

此外小孟老師表示，因為明年是虎年，而老虎的顏色是黃色，所以建議大家可以多吃金黃色的食物，像是南瓜、小玉西瓜等，有助於提升運勢。