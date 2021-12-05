台語歌后江蕙（二姐）自從2015年引退封麥後，隨即淡出螢光幕，許多粉絲都對二姐相當懷念，不過江蕙經紀人陳子鴻昨（4日）則在臉書曬出，江蕙6年前與「寇桑」黃義雄在演唱會後台的珍貴合照，黃義雄幫江蕙拭淚的畫面，相當催淚。

陳子鴻昨在臉書曬出，江蕙2015年結束最後一場封麥演唱會下台後，「寇桑」黃義雄為江蕙拭淚的畫面，陳子鴻也感性寫下：「40年前寇桑黃義雄先生的一個動作，讓二姐感激在心，一輩子敬寇桑如父。懂得感恩的人自然會有福報，過河拆橋的確不是做人應有的態度。」陳子鴻發文吸引白雲現身留言：「現今社會，知恩圖報之人，少嘍～人心不古啦！」台語女歌手陳思安則寫下：「知遇之恩 很感人的情誼」。

黃義雄不僅是江蕙的恩人，兩人還情同父女，寇桑從江蕙在西餐廳駐唱時，就一路捧場，江蕙出道後受黃義雄就一路提拔，從江蕙踏上歌唱的舞台到下台都有黃義雄的參與，由於江蕙已退出歌壇，黃義雄在2016年因病辭世，也讓這張合照更顯珍貴。

江蕙自從引退後就相當低調，不只鮮少在公開場合亮相，就連她的臉書也都關閉，而這回陳子鴻曬出江蕙舊照後，也吸引網友直呼：「感人的畫面、讓人又再度想起封麥的畫面、彷彿如昨⋯」、「好久沒看到二姐了！」、「想念江蕙了」、「最溫暖的畫面」。