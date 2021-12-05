現居台灣的厄瓜多正妹Lore表示，搬來台灣生活後，因為台灣的美食太好吃，導致她不斷發胖，直到後來她交了一台灣男友，對方開始帶她上健身房減肥，甚至要她節制飲食，令她非常難過，最後選擇分手，但她不後悔，畢竟「愛情與麵包的選擇題，我當然是選擇麵包啊」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳影片中，來自厄瓜多的Lore指出，哥哥2014年搬來台灣後，經常打電話回家分享台灣的生活，對台灣讚譽有加，令她忍不住想親自來台灣體驗，「這就是為什麼我2019年也搬過來的原因」。

Lore透露，曾祖父是大陸人，身上有12.5%的血統來自於大陸，所以從小她就會吃雞腳及牛內臟，搬來台灣後，她對台灣的美食感到相當興奮，「我喝手搖飲像在喝水一樣」，此外她更常吃台灣的泡麵，「我根本不知道常吃泡麵是不好的，然後便利商店還開24小時」，讓她體重不斷飆升，還被台灣的朋友嘲笑「妳很胖」，令她忍不住自嘲「還好當時家裡沒有體重計」。

除此之外，Lore也交了台灣男友，「我本來以為可以藉此接觸更多台灣的美食」，但對方卻常常帶她上健身房，還幫她訂定瘦身計畫，Lore說自己並不討厭運動，但男友總是要她少吃一點，或是不要吃某些食物，令她非常難過，兩人最後分手，但Lore不後悔地說，面對愛情與麵包的選擇題，「我當然是選擇麵包啊」。