規模6地震襲印尼哈馬赫拉島 震源深度151公里 10:232021/12/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼哈馬赫拉島（Halmahera）北部今天發生規模6地震。 EMSC並說，這場地震震源深度為151公里。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101205 太平洋聖克魯斯群島地震 規模6.1 花蓮東部海域規模5.2地震 氣象局曝餘震機率 印尼塞梅魯火山噴發 數千居民緊急撤離 秘魯北部發生規模7.4地震 鄰國也有感 #哈馬 #震源深度 #151 #EMSC #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 易飛網新藍海 三招國旅拚獲利 04:102021/12/02 證券．權證 16：57 東南部海域規模4.4地震 最大震度台東3級 17:062021/12/01 生活 眠月線1個月傳4起意外 嘉義林管處擬降載進入人數 16:082021/11/24 社會 花蓮近海今早規模4.5地震 最大震度花蓮3級 09:042021/11/29 生活 臺南古都馬 歷史文化伴跑 04:102021/11/28 《旺來報》 叛軍逼近首都 衣索比亞總理傳親上前線 17:552021/11/25 國際 伊朗決定自製1300噸級潛艦 名為使命級 20:072021/11/29 軍事 貓纜雙12復駛 陪你看跨年煙火 04:102021/12/05 地方新聞 7：17東南部海域規模4.6地震 最大震度4級 07:282021/12/01 生活 國際熱門新聞 北京祭3殺手鐧打破依賴進口鐵礦 要澳洲為挺台付代價 - 國際 護航州長哥性騷遭CNN開除 王牌主播「暴怒」回應了 - 名流 減少大腦發炎與失智風險 研究認證只要每天維持1習慣 - 國際 CNN開除王牌主播 動用人脈護航州長兄性騷11女 - 國際 立陶宛財長曝自身關鍵優勢 沒在怕大陸海關不給報關 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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