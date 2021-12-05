還記得上季效力PLG桃園領航猿的全能洋將里德嗎？最近受到傷兵累累與新冠疫情嚴重影響，金塊把待在發展聯盟等待機會的里德找回隊中，更在5日讓他首次穿上金塊球衣登場，結果他替補打了24分鐘，貢獻9分、4助攻、1籃板、2抄截與1火鍋。

上次里德在NBA上場亮相，是在2019年4月11日，當時他還身穿溜馬球衣，沒想到相隔兩年多時間，里德終於再次獲得NBA上場機會，主因是金塊目前出現麥克波特、穆雷和托席爾3名傷兵，波爾、小瑞弗斯與海蘭德則感染新冠肺炎。

里德上季雖然只幫桃園領航猿打了15場例行賽，就因受傷返美治療，仍有場均25.7分、9.7籃板、4.8助攻、1.3抄截與1.0火鍋的全能數據，也是領航猿上、半球季表現判若兩隊主因之一，因為自從他受傷缺陣後，領航猿戰績就一路下滑。

其實里德今年在NBA發展聯盟表現也很出色，共打了7場比賽，平均拿下15.0分、8.1籃板、6.0助攻與2.6抄截，才會獲得金塊總教練麥克馬龍青睞重回NBA戰場，接下來就看里德能否掌握這個難得機會，努力站穩金塊輪替之一的角色。